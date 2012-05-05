به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها صبح امروز در شهر مجلسی اصفهان با حضور 37 کاراته کا در شش وزن برگزار شد که در نهایت 17 نفر موفق کسب مجوز حضور در مراحل بعدی اردوی آمادگی شدند.

مسابقات انتخابی سوم با حضور مربیان، داوران و سرپرست دبیری فدراسیون کاراته برگزار شد که حضور چهار کاراته کای سرشناس تیم ملی در بین حذف شده ها از مهمترین نکات آن بود. فرخی، جودت، الهامی و عزیزی در مرحله قبل نیز از دور مسابقات خارج شده و با تصمیم کادر فنی فرصت دوباره ای به آنها داده شد و با هم حذف شند.

در پایان این مسابقات در وزن 55- کیلوگرم مهدی حاتمیان و وحید حسنی پور، در وزن وزن 60- کیلوگرم: امیر مهدی زاده، سعید علیپور، در وزن 67- کیلوگرم: حامد زیگساری، محمدرضا بخشی لو و سعید احمدی، در وزن 75- کیلوگرم: ابراهیم حسن بیگی، محمد داود آبادی و ناصر نجفی، در وزن 84- کیلوگرم: منصور حسین بیگی، علی فداکار، امیر امیری و مهدی سلطانی، در وزن 84+کیلوگرم: ذبیح اله پورشیب، سامان حیدری و سجاد گنج زاده به عنوان نفرات در اردو باقی ماندند.