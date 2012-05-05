مهارت آموزی محوری ترین مولفه اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی بعد از ظهر شنبه در آیین تجلیل از مربیان فنی و حرفه ای گرگان افزود: دولت برای امر مهارت آموزی اهمیت بسیاری قائل است و آموزشهای فنی و حرفه ای مورد توجه مسئولان قرار گرفته است که این مهم وظیفه کارکنان بویژه مربیان آموزش فنی و حرفه ای را بالا برده و سنگین تر کرده است.

جلالی با طرح موضوع سند راهبردی مهارت گفت:سیاستها و راهبردهای مدیران ارشد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تنوع وظایف و تکالیف آموزش فنی و حرفه ای را بیشتر کرده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان با اشاره به نامگذاری سال 1391 از سوی مقام معظم رهبری به نام تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نقش آموزشهای فنی و حرفه ای را در بالا بردن کیفیت تولیدات کارخانجات ایرانی با بهره مندی شاغلین این بخش بسیار مؤثر دانست.

حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم شریف گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی با تقدیر از زحمات مدیران و مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای حمایت کامل خود را از مجموعه آموزشهای فنی و حرفه ای و آمادگی خود را جهت پیگیری امور مربوط به تأمین اعتبار تجهیزات آموزشی و ... اعلام کرد.