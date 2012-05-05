تکمیل دو سد مازندران تا پایان دولت دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست ، استاندار مازندران از رئیس جمهور برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت اتمام سدهای در حال احداث و تکمیل شبکه آبیاری سدهای در دست بهره برداری، رئیس جمهور دستورات لازم را صادر کرد.

در نامه رئیس جمهور خطاب به نامجو آمده است: تا پایان دولت دهم تلاش شود سد گلورد نکا تکمیل و شبکه شهید رجایی پایان یابد و انتقال آب سد شهید رجایی برای آب شرب ساری تسریع شود.

مازندران برای تامین آب کشاورزی خود از دیرباز به دلیل محدودیت های آب در فصل زراعی به ذخیره سازی آب از طریق آب بندانها اقدام کرده که امروز این ذخیره سازی با احداث سدهای مخزنی توسعه پیدا کرده ولیکن این حجم آب ذخیره شده هنوز جوابگوی نیاز آب استان نیستند.



مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.