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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

احمدی نژاد دستور داد:

تکمیل دو سد مازندران تا پایان دولت دهم

تکمیل دو سد مازندران تا پایان دولت دهم

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور در پاسخ به نامه استاندار مازندران با تامین اعتبار مورد نیاز، دستور احداث و تکمیل دو سد را در مازندران تا پایان دولت دهم صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست ، استاندار مازندران از رئیس جمهور برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت اتمام سدهای در حال احداث و تکمیل شبکه آبیاری سدهای در دست بهره برداری، رئیس جمهور دستورات لازم را صادر کرد.

در نامه  رئیس جمهور خطاب به نامجو آمده است: تا پایان دولت دهم تلاش شود سد گلورد نکا تکمیل و شبکه شهید رجایی پایان یابد و انتقال آب سد شهید رجایی برای آب شرب ساری تسریع شود.

مازندران برای تامین آب کشاورزی خود از دیرباز به دلیل محدودیت های آب در فصل زراعی به ذخیره سازی آب از طریق آب بندانها اقدام کرده که امروز این ذخیره سازی با احداث سدهای مخزنی توسعه پیدا کرده ولیکن این حجم آب ذخیره شده هنوز جوابگوی نیاز آب استان نیستند.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1594077

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