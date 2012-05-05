ایران در راه اندازی مراکز پارک های فن آموز از کشورهای پیشتاز در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری قیداری ظهر شنبه در مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرحهای آموزش و پرورش، راه اندازی این مرکز را از بهترین کارها در استان یاد کرد و افزود: این مرکز ظاهری کم حجم دارد ولی در توسعه و شکوفایی استعدادهای جوانان استان در حوزه های علمی بسیار اثر گذار است .

وی اظهارداشت: مسیر پیشرفت و توسعه علمی بدون توسل به علم و علوم پایه امکان پذیر نیست بنابراین باید علوم پایه در استان تقویت شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در زنجان، تاکید کرد: برای اینکه استان پله های ترقی را در حوزه های مختلف طی کند باید به علوم پایه ارزش و بهاء داده شود.

قیداری، ریاضی را مهمترین رکن درتوسعه علوم پایه یاد کرد و گفت: ریاضیات در کاربردی کردن سایر علوم، همچون فضاهای مجازی، فیزیک و زمین شناسی نقش اساسی دارد.

وی، افزود: کلیه تجهیزات این مرکز از تولیدات داخلی بوده و در راستای تحقق شعار سال است.

نماینده مردم زنجان و طارم در زنجان ، در ادامه یاد آور شد: راه اندازی مراکز پارک فن آموز در جهان 200 سال قدمت دارد، و در حال حاضر در برخی کشورهای جهان همچون فرانسه و ژاپن این روند توسعه بیشتری داشته چرا که در کشور ژاپن روزانه سه هزار و 500 نفر از این مراکز بازدید می کنند.

نصیری قیداری گفت : توجه به علم و فن در کشور زمینه ساز پیشرفت است و در سالهای گذشته کشور پیشرفت خوبی داشته است.

وی با اعلام اینکه اگر امروز در علم نجوم و کیهان شناسی از پیشرفته ترین ابزار بهره مند هستیم به برکت پیشرفت علوم پایه است، یادآور شد: باید از این ابزار در جهت دستیابی به علوم بیشتر استفاده کنیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 118 آیه از نجوم در قرآن کریم آمده است، ادامه داد: جای بسی شگفت است که با پیشرفت علم هیچ خللی به این آیه ها وارد نشده و هر روز شاهد کشف اعجازی دیگر در قرآن کریم هستیم.

نصیری قیداری با اشاره به اینکه پیشرفت علم موجب تثبیت بیشتر اعجاز قرآن و تحکیم باورهای دینی انسان می شود، افزود: همین مساله که قرآن بر سینه فردی بی سواد نازل شده است که پس از گذشت قرن ها هنوز هم آیات آن برای انسان با پیشرفت علم ثابت می شود، یکی اعجاز انکار ناپذیر قرآن کریم است.

نصیری قیداری ایجاد این کانون در استان زنجان را نقطه عطفی برای پیشرفت استان در مباحث علمی خواند و گفت: امیدواریم در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بتوانیم زمینه را برای رشد و بالندگی ایران اسلامی فراهم سازیم.