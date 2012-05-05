عدم اختصاص 30 درصد از منابع هدفمندی به بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران صبح امروز با حضور برخی از مدیرعامل اتحادیه های مرکزی برگزار شد.

در این نشست رحمت الله بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی، "تامین نهاده ها قبل از تولید محصولات و بازاررسانی محصولات کشاورزی" را دو وظیفه مهم اتحادیه های تعاونی روستایی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشترمحصولات پروتئینی همچون گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر در داخل تولید می شود، پس باید تولیدات بخش کشاورزی بییشتر از گذشته مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد.

بنار با بیان اینکه هم اکنون اغلب توجه تعاونی ها و اتحادیه های عضو به تامین نهاده های مورد نیاز اختصاص یافته است تا نهاده ها را با شرایط بهتر و قیمت کمتر تهیه و در اختیار تولید کنندگان قرار دهند، افزود: تولید کنندگان انتظار دارند در صورت بروز مشکل در بازار، اتحادیه ها بتوانند نهاده های مورد نیاز بخش تولید را با مناسب‌ترین قیمت تامین و در اختیار بخش تولید قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از تامین نهاده ها با هماهنگی و تفاهم اتحادیه ها و بخشی از نهاده های دامی و طیور از طریق بخش زراعی تامین خواهد شد تا نهاده مورد نیاز تولید با قیمت ارزان تر به دست مصرف کنندگان بخشهای تولیدی برسد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی با اشاره به اینکه اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی در نظر دارد با مطرح کردن مشکلات بخش تولیدات کشاورزی، مسئولان را بیشتر با دغدغه های بخش کشاورزی مطلع کند، گفت: هم اکنون بخش تولید کشاورزی نقش به سزایی در ایجاد اشتغال، تولید ناخالص ملی و پشتیبانی از صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته دارد در حالی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش تولید محصولات کشاورزی کمتر از سایر بخشها توجه شده است.



وی تصریح کرد: متاسفانه منابعی که قرار بود براساس قانون هدفمندی به بخش کشاورزی اختصاص داده شود ، تاکنون به این بخش اختصاص داده نشده است.



بنابر اضافه کرد: درحال حاضرمجموع 11 اتحادیه ملی در بخشهای مختلف کشاورزی و 400 تعاونی روستایی زیر نظر اتحادیه مرکزی فعالیت دارند که بدیهی ترین نقش این اتحادیه مرکزی تامین نهاده های دامی و بازار رسانی محصولات کشاورزی است.



سعید سلطانی مدیرعامل احادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دامداران، هدایت الله اصغری مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار میهن، افشین دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری، حسین مقدم نیا مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی، سیدوحیدرضا ابطحی مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی و عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین در این نشست حضور داشتند.