جلوگیری از ساخت و ساز در کلاردشت/ سیل پارسال عبرت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر شنبه در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با اشاره به خسارت های وارده سیل سال گذشته رودخانه در منطقه کلاردشت گفت: تجاوز به بستر رودخانه با ساخت وساز های غیر مجاز، عامل اصلی وقوع این حادثه بود که انجام اقدامات پیشگیرانه می توانست از وقوع حادثه دیگر جلوگیری کند.



وی بالا آمدن سطح آب روخانه کلاردشت در روزهای گذشته را ناشی از بارش باران و افزایش حجم آب ورودی به دلیل آب شدن برف کوه ها عنوان و تصریح کرد: براساس مصوبه شورای مدیرت بحران هیچ ساخت و سازی در آن محدوده نباید صورت گیرد اما متاسفانه این مصوبه از سوی برخی دستگاهها نادیده گرفته و سبب بروز مشکلاتی در روزهای گذشته در آن منطقه شد.



معاون عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: مصوبات شورای مدیریت بحران باید ضمانت اجرایی داشته باشد و مسئولان دستگاههای اجرایی نسبت به مصوبه های شورا پاسخگو باشند.



هاشمی افزود: پیشگیری از حوادث، امری لازم و ضروری بوده و اجرای طرح های مختلف از جمله احداث دیوار حایل، زهکشی، لایروبی، جلوگیری از ساخت وساز های غیرمجاز در بستر رودخانه باید مورد توجه مسئولان استانی و شهرستانها قرار گیرد.



وی بر برنامه ریزی مدیران جهت کاهش خسارت در بحران های طبیعی تاکید کرد و افزود: برای مطالعه نوع رانش ها و چگونگی مقابله و جلوگیری از حادثه، با همکاری دانشگاههای استان، 400 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.