ابتکار فلسطینی ها در همبستگی با اسرا/ پرچم اسرائیل پایین کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، در جدیدترین اقدام در همبستگی با اسیران فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زده اند، گروهی از جوانان فلسطینی اقدام به پایین کشیدن پرچمهای رژیم صهیونیستی و جایگزینی پرچمهای فلسطینی کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند : گروهی از جوانان فلسطینی در ساعت سه بامداد امروز همه پرچمهای رژیم صهیونیستی را در مسیر جاده رام الله-نابلس پایین آوردند و پرچمهای فلسطین را جایگزین آن کردند.

این منابع بیان کردند : شهرک نشینان صهیونیست از این اقدام به شدت شگفت زده شدند و از آنجا که این اقدام به طور کاملا مخفیانه و برنامه ریزی شده بود، درگیری میان صهیونیستها و فلسطینی ها رخ نداد.

منابع مذکور افزودند: اقدامات دیگری در حمایت از اسیران فلسطینی در آینده انجام خواهد شد، اما کاملا سری است.تدابیر گوناگونی برای مقاومت در برابر اشغالگران اتخاذ خواهد شد.

این در حالی است که جوانانی که دست به اقدام شجاعانه زده اند، خود را خادم فلسطین نامیده اند و از گذاشتن نامی بر روی خود خودداری کرده اند.