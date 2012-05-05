مطالبات فرهنگیان بابلسر هفته جاری پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله نعمتی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از معلمان و فرهنگیان بازنشسته بابلسر افزود: از بین فرهنگیان بابلسر امسال، دو نفر از معلمان به عنوان معلم برتر کشور معرفی شدند.
وی تصریح کرد: 10 نفر از معلمان این شهرستان در زمره معلمان نمونه استانی قرار گرفتند.
نعمتی ادامه داد: 23 معلم نیز نمونه شهرستانی و چهار معلم بسیجی نمونه شهرستان شناخته شدند که در مراسمی از آنها تجلیل شد.
مدیر آموزش و پرورش بابلسر با بیان اینکه شهید مطهری آموزه های معلمی خود را در محضر امام راحل (ره) تعالی داد، افزود: نظام اسلامی ایران مدیون قشر ارزشمند معلم است.
نعمتی با اشاره به نقش اثر گذار معلمان در جامعه افزود:معلمان سازنده بنیانهای اساسی اجتماع هستند و همه تحولات و پیشرفت های جامعه در عرصههای مختلف، مدیون و مرهون فداکاریهای بیادعای آنان است
وی با تاکید بر اینکه ارزشگذاری به مقام معلم باید در جامعه نهادینه شود گفت: همه آحاد جامعه به نقش جوهری معلمان واقف و قدر و منزلت آنان را پاس می دارند.
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