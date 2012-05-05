419 هزار سهام در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طی هفته گذشته در مجموع 419 هزار و 223 سهم در تالار بورس منطقهای خراسان شمالی معامله شد.

وی ارزش سهام مورد معامله در تالار بورس منطقهای خراسان شمالی را در این مدت یک میلیارد و 128 میلیون و 643 هزار و 853 رایل اعلام کرد.

خانی با بیان اینکه ارزش فروش سهام در تالار بورس این هفته خراسان شمالی 640 میلیون و 313 هزار و 853 ریال بوده است افزود: ارزش سهام خریداری شده در این مدت 488 میلیون و 329 هزار و 533 ریال است.

وی همچنین از معامله 9 فقره اوراق تسهیلات مسکن در تالار بورس استان در هفته گذشته خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر این در طول این مدت برای 11 نفر کد بورسی صادر شده است.

یادآور میشود تالار بورس خراسان شمالی در مهرماه سال 89 در مرکز این استان راه اندازی شد.