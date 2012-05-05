خلق آثار ارزشمند در حوزه نمایش وسیله ای برای رشد مناسبات شهروندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان در این پیام ضمن ابراز خرسندی از پاسخ مثبت هنرمندان شایسته به فراخوان نخستین جشنواره تئاتر شهر افزود: مشارکت هنرمندان عرصه نمایش در راستای ارائه آثار هنری با مضامین مرتبط شهری و ارتقای فرهنگ شهری مغتنم است.

وی با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر شهر به دنبال افق های تازه و پیوند مناسبات نوین به زبان ماندگار هنر به شهروندان است، گفت: آنچه به یک شهر هویت می بخشید حیات معنوی خواهد بود و شهر تهران به عنوان کلان شهر، تمثیلی از یک گسترۀ بزرگ است که تعهد و تعلق را عیان می‌سازد.

خوراکیان بر نقش اساسی مشارکت شهروندان و استفاده از تجارب و دانش و خلاقیت هنرمندان در زندگی شهری و کشف استعدادهای جوان و کارآمد تأکید کرد و گفت: مناسبات و شئون‌ اجتماعی چون اخلاق و رفتار شهروندی، فرهنگ آپارتمان‌نشینی، عفاف و پاک‌دامنی، کرامت انسانی و امید و سر‌زندگی بر مبنای آموزه‌های ناب دینی به عنوان سرچشمه و معیار یک زندگی آرمانی، ملاک ارزیابی یک شهر ایده‌آل و نمونه خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر این رویکرد افزود: انتظار می‌رود آثار هنری و خلاق با تاکید بر این معانی و مفاهیم، آئینه‌ زلال و حقیقی از شهر را ترسیم سازد.

نخستین جشنواره تئاتر شهر به همت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از 16 تا 23 اردیبهشت با حضور گروه های تئاتری در فرهنگسراها و خانه های فرهنگ پایتخت برپا می شود.

