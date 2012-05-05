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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

توفان 101 کیلومتری استان سمنان را درنوردید

توفان 101 کیلومتری استان سمنان را درنوردید

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سمنان با اشاره به وزش توفان شدید در استان سمنان گفت: در 24 ساعت گذشته در برخی از نقاط این استان سرعت توفان، 101 کیلومتر ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل دفتر مدیریت بحران استانداری سمنان با اعلام اینکه در استان سمنان، در برخی نقاط سرعت توفان 101 کیلومتری ثبت شده، افزود: توفان خساراتی را در برخی از نقاط استان برجای گذاشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مبنی بر میزان سرعت توفان در نقاط مختلف استان گفت: حداقل سرعت توفان 29 کیلومتر در شاهرود و حداکثر، 101 کیلومتر در ساعت در شهرهای شهمیرزاد و مهدیشهر گزارش شده است.

طاهری ادامه داد: سرعت توفان در سمنان 76 کیلومتر، میامی 50 کیلومتر، گرمسار، آرادان و بیارجمند 72 کیلومتر در ساعت بوده است.

وی با بیان اینکه وزش توفان از پیش از ظهر دیروز جمعه در استان سمنان آغاز شد، اظهار داشت: این وزش توفان متاسفانه موجب خسارت در بخشهای دامداری، تاسیسات زیربنایی و کشاورزی شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سمنان افزود: در بخش زیربنایی، تیرهای فشار ضعیف و متوسط برق شکسته شدند و قطع برق را در برخی از نقاط شهری و روستایی استان سمنان شاهد بودیم.

طاهری ادامه داد: در بخش دامداری کنده شدن سقف سبک برخی از تاسیسات دامی و در بخش کشاورزی نیز شکسته شدن درختان میوه گزارش شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ گزارشی از میزان دقیق خسارت ناشی از این وزش توفان برآورد نشده اما کارشناسان مربوطه در حال بررسی و تعیین میزان خسارت ناشی از این توفان هستند.

کد مطلب 1594100

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