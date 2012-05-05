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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

حبیب نژاد به مهر گفت:

ارزش اقتصادی تولیدات شیلاتی مازندران 970 میلیارد بوده است

ارزش اقتصادی تولیدات شیلاتی مازندران 970 میلیارد بوده است

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات مازندران گفت: ارزش اقتصادی تولیدات صنایع شیلاتی استان در سال گذشته بالغ بر 970 میلیارد ریال بوده است.

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت21 واحد صنایع شیلاتی در استان خبر داد.

وی اظهار داشت: شش کارخانه تولید آرد و روغن ماهی، 9 واحد کنسرو، چهار واحد فیله و بسته بندی ماهیان دریایی و پرورشی، یک واحد تولید غذای ماهی، یک واحد تصفیه روغن ماهی در استان در حال فعالیت هستند.

حبیب نژاد افزود: توسط این واحدها، حدود دوهزار تن روغن ماهی، 60 میلیون قوطی کنسرو ماهی، حدود هزار تن فیله و بسته بندی، هزار و500 تن غذای ماهی و تصفیه 10 تن روغن ماهی تولید و به بازار مصرف عرضه شد.

وی اظهار داشت: ارزش اقتصادی این تولیدات 970  میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر کل شیلات مازندران از صادرات ماهی های منجمد کیلکا به وزن 257 تن و ارزش اقتصادی 180 هزار دلاربه کشور ترکمنستان خبر داد و گفت: درحال حاضر 550 نفر در بخش های مختلف صنایع شیلاتی استان مشغول فعالیت هستند.
 

کد مطلب 1594111

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