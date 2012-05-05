ارزش اقتصادی تولیدات شیلاتی مازندران 970 میلیارد بوده است

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت21 واحد صنایع شیلاتی در استان خبر داد.

وی اظهار داشت: شش کارخانه تولید آرد و روغن ماهی، 9 واحد کنسرو، چهار واحد فیله و بسته بندی ماهیان دریایی و پرورشی، یک واحد تولید غذای ماهی، یک واحد تصفیه روغن ماهی در استان در حال فعالیت هستند.

حبیب نژاد افزود: توسط این واحدها، حدود دوهزار تن روغن ماهی، 60 میلیون قوطی کنسرو ماهی، حدود هزار تن فیله و بسته بندی، هزار و500 تن غذای ماهی و تصفیه 10 تن روغن ماهی تولید و به بازار مصرف عرضه شد.

وی اظهار داشت: ارزش اقتصادی این تولیدات 970 میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر کل شیلات مازندران از صادرات ماهی های منجمد کیلکا به وزن 257 تن و ارزش اقتصادی 180 هزار دلاربه کشور ترکمنستان خبر داد و گفت: درحال حاضر 550 نفر در بخش های مختلف صنایع شیلاتی استان مشغول فعالیت هستند.

