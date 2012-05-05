ارسال پیامکهای نامعلوم درباره ورود بدون آزمون به دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری از ارسال پیامک هایی با مضمون تبلیغاتی پذیرش دانشجوی پیام نور بدون آزمون انتقاد کرد و گفت: روند پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور کاملاً بر اساس ضوابط تعیین شده در وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه اخیراً مشاهده شده که پیامک هایی مبنی بر پذیرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه پیام نور برای شهروندان ارسال می شود که این پیامک ها خلاف واقع بوده و به هیچ عنوان از طرف ما مورد تایید نیست.

رئیس دانشگاه پیام نور ارسال این پیامک ها را تخلف قانونی خواند و تاکید کرد که‌ دانشگاه پیام نور با همکاری نهادهای مسئول امنیتی و قضایی در حال شناسایی ارسال کنندگان این پیامک های کذب است و موضوع را تا شناسایی و دستگیری متخلف یا متخلفان دنبال خواهد کرد.