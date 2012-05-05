به گزارش خبرنگارمهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و راه آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما حساسیت بازی با پرسپولیس را می دانیم و برای بقا در لیگ نیاز مبرم به سه امتیاز این دیدار داریم و نتیجه مساوی ما را راضی نمی کند.

وی در همین خصوص افزود: متاسفانه در این هفته به دلیل مشکلاتی که برایمان به وجود آمده بود دو روز از بهترین روزهای تمرینی خود را از دست دادیم. من در جلسه قبل نیز گفتم که چک به هیچ عنوان نمی تواند پول باشد و همین اتفاق نیز افتاد. اما خوشبختانه بازیکنانم رفاقتی و یا به دلیل احترامی که برای من قائلند در تمرین حاضر شدند تا با ارائه یک بازی خوب مقابل پرسپولیس بتوانند سه امتیاز آن بازی را بگیرند.

علی دایی ادامه داد: در حال حاضر پرسپولیس شرایط این را ندارد که برای سقوط نکردن بجنگد و با 39 امتیاز جایگاه خود را در جدول تثبیت کرده است. البته بازیکنان آنها انگیزه زیادی دارند تا پس از ناکامی در چند بازی اخیر خود نتیجه خوبی بگیرند و برای آبروی خود بجنگند.



وی با تاکید بر اینکه پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و شرایط ما به دلیل مشکلاتی که داشتیم سخت تر از آنهاست، اظهار داشت: مطمئن باشید بازیکنان با تعصبی که نسبت به خود و مجموعه تیمی خود دارند سعی می کنند بهترین بازی خود را مقابل پرسپولیس انجام دهند تا با برد از زمین خارج شوند.



دایی در پاسخ به این پرسش که به نظرشما کدام تیم شانس قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر را دارد، گفت: هیچ زمانی نسبت به این دوره در هیچ دوره از رقابتهای لیگ برتر نسبت به این دوره سه تیم بالای جدول از نظر امتیاز حاشیه امنیت نداشتند. به طوری که اگر این سه تیم دو بازی آخر خود را نیز ببازند حتی در جدول چهارم هم نمی شوند این موضوع نشان می دهد که این سه تیم با قدرت بیشتری نسبت به سایر تیم ها در رقابتهای این فصل لیگ برتر حضور پیدا کرده اند.



وی در خصوص جمع بندی خود از رقابتهای لیگ برتر این فصل گفت: در این دوره از رقابتهای لیگ برتر اتفاقات نادری در فوتبال ایران افتاده است که حتی برخی از آنها در فوتبال جهان نیز بی نظیر است. به عنوان نمونه هنوز فدراسیون در خصوص دیدار تیم ما با مس سرچشمه جواب قانع کننده ای به ما نداده است و یا هنوز متوجه نشده ایم که چرا زمان مکان بازی ما را با تراکتورسازی عوض می کنند. خیلی اتفاقات دیگر که در این جلسه نمی توانم به همه آنها در بازیهای دیگر که در این جلسه نمی توانم به همه آنها اشاره کرد.



دایی تاکید کرد: با شرایط موجود و با توجه به بازیهای باقیمانده شانس قهرمانی سپاهان از سایر تیم ها بیشتر است.



وی در خصوص دریافت مطالبات مالی خود از فدراسیون فوتبال و همچنین باشگاه پرسپولیس گفت: متاسفانه فدراسیون فوتبال در پرداخت حق و حقوق من اجحاف کرده است اما من هر موقع اراده کنم می توانم از طریق فیفا به حقم برسم. تا امروز نیز خیلی رعایت کرده ام که چنین مسائلی را مطرح نکردم. در حال حاضر بعضی از اخبار در این خصوص را در سایت های خبری می خوانم که نشان می دهد فدراسیون دوست دارد من دنبال مطالبات مالی و حق و حقوقم بروم.

سرمربی تیم راه آهن در خصوص مطالباتش از باشگاه پرسپولیس نیز گفت: قرارداد من با باشگاه پرسپولیس 500 میلیون تومان بوده است که 320 میلیون تومان آن را هنوز از این باشگاه طلبکارم من در این خصوص نامه ای را به سردار زارع فرستادم و مسئولان پرسپولیس نیز قول دادند و به وکیل من گفتند که طی دو سه هفته آینده طلب من را پرداخت خواهند کرد و امیدوارم این موضوع نیز دوستانه حل شود تا من به حق و حقوق قانونی خود برسم.



وی در خصوص تصویب مجدد قانون ممانعت حضور دروازه بان های خارجی در رقابتهای لیگ،گفت: متاسفانه در این خصوص از صحبت های بزرگان مملکت سوء استفاده می کنند اگر قرار باشد که از کار و سرمایه ملی حمایت شود پس باید حضور بازیکنان و مربیان خارجی را نیز ممنوع کنند. چه فرقی می کند یک باشگاهی در چهار سهمیه ای که برای استفاده از بازیکنان خارجی دارد از یک گلر خارجی استفاده کند یا مدافع خارجی. در حال حاضر سرمربی تیم ملی و اکثر دستیاران وی خارجی هستند. این تصمیمات باعث پیشرفت فوتبال ما نمی شود و خنده دار است.



سرمربی تیم راه آهن گفت: ما باید در بخشی که به زندگی داخلی مردم مربوط می شود کمک کرده و از سرمایه و کار ملی حمایت کنیم. آیا فکر می کنید هر 18 تیم حاضر در رقابتهای لیگ برتر از دروازه بان خارجی استفاده کنند هزینه مجموع آن چقدر می شود؟ در این قانون نیامده که به غیر از دروازه بان خارجی هرتیم چهار بازیکن خارجی دیگر می تواند جذب کند. من نمی دانم که با چه منطقی چنین موضوعاتی مطرح می شود.

