راه اندازی مرکز پارک فن آموز در توسعه استعدادهای جوانان نقش مهمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر شنبه در مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرحهای آموزش و پرورش، با اشاره به افتتاح پارک فن آموز افزود: این مرکز در زمینی به مساحت 334 متر مربع و زیر بنای هزار و 50 متر مربع با کاربری فرهنگی احداث شده و عملیات اجرایی این طرح از سال 88 آغاز شده بود.

وی افزود: راه اندازی این مرکز در استان پاسخگوی نیاز علمی نه تنها دانش آموزان در استان بلکه در شهرستانها هم می توانند به این مرکز مراجعه کنند.

معاون عمرانی استانداری زنجان، در ادامه افزود: کلیه تجهیزات این مرکز تولید داخلی است و در استان اصفهان ساخته شده است.

کریمی گفت: اعتبارات برای خرید این تجهیزات در سال 89 پرداخت شد.

وی ادامه داد: برای احداث ساختمان 980 میلیون تومان هزینه شده و برای خرید تجهیزات مرکز 200 میلیون تومان هزینه شده است.

معاون عمرانی استانداری زنجان، اجرای طرحهای محور داود قلی و دلجویی را از طرحهای بزرگ استان یاد کرد و افزود: اجرای این طرح از 20 سال پیش راکد مانده بود ولی در دولت دهم این طرح اجرایی شد.

کریمی ادامه داد: یکی از مهمترین مسائلی که در این طرح وجود داشت نما و منظر این خیابان بود چرا که این خیابان به دروازه رشت معروف است و در این راستا نمادی از دروازه سابق احداث شده است.

معاون عمرانی استانداری زنجان، گفت: این نما به لحاظ معماری سنتی و ایرانی است.

سال گذشته 61 طرح در استان زنجان اجرایی شده است

همچنین مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان، از اجرای 61 پروژه در سطح استان خبر داد و گفت: این پروژه ها با زیر بنای 156 هزار متر مربع زیر بنا و 22 میلیارد تومان اعتبار هزینه اجرا شده که از این تعداد پروژه 19 پروژه فرهنگی است .

حافظ باباپور افزود: زیر بنای این پروژه ها 47 هزار متر مربع است که با 7 میلیارد تومان به بهره برداری رسبده است.

وی، طرح پارک فن آموز را یک طرح بومی وخاص عنوان کرد و افزود: بهره بردار این پروژه آموزش و پرورش است و جهاد نصر این طرح را اجرایی کرده است .

باباپور افزود: زیربنای این مرکز 1550 مترمربع در چهار طبقه همکف، زیر زمین و طبقه اول و دوم است و سیستم سازه اسکلت بتنی است.

مدیرکل راه و شهرسازی گفت: این مرکز به تاسیسات گرمایشی موتور خانه مرکزی و شوفاژ و سرمایش کولر گازی مجهز است.



باباپور تاکید کرد: نمای ساختمان مرکز ترکیبی از تمای آجری و شیشه ای، استفاده از دیوار و پنجره های دو جداره ترمال بریک است و اجرای این طرح سال 88 شروع شد.

مدیرکل راه و شهرسازی یادآور شد: این مرکز کاربری فرهنگی دارد و در توسعه و پیشرفت علمی جوانان استان بسیار موثر خواهد بود.

باباپور، اعتبار هزینه شده این مرکز را 9 میلیارد و 880 میلیون ریال یاد کرد.

وی، پروژه های محور تهم –چورزق و جاده فرودگاه را جزو پروژه های مهم سازمان اعلام کرد.