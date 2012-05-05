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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۲۹

پرند:

مراکز فنی و حرفه‌ای مسیر اشتغال را تسهیل می‌کنند/آموزشها متنوع‌تر می‌شوند

مراکز فنی و حرفه‌ای مسیر اشتغال را تسهیل می‌کنند/آموزشها متنوع‌تر می‌شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای برنامه های ایجاد اشتغال توسط دولت، بیش از 900 هزار نفر را در سه ماهه نخست سال، تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه ای قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پرند افزود:  باتوجه به نقش تأثیر گذار آموزشهای فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال و در راستای برنامه دولت برای ایجاد اشتغال، امسال آموزش های فنی و حرفه ای با تنوع و گستردگی بیشتری به اقشار مختلف جامعه ارائه می شود.

وی افزود: این آموزش ها در بیش از 600 مرکز آموزشی دولتی و 17 هزار آموزشگاه آزاد خصوصی برای گروه های مختلف هدف از جمله کارجویان در شهر و روستا، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، شاغلان بخش های مختلف اقتصادی در حوزه های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر، مددجویان زندانها و سربازان پادگانها اجرا می شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورگفت: باتوجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در راستای برنامه های دولت برای صیانت از نیروی کار ایرانی، آموزش های فنی و حرفه ای در 186 مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوار و بین کارگاهی در محل کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی برای شاغلان در این بخش ها اجرا می شود.علاوه بر آن از امکانات مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و توان بخش خصوصی برای ارتقای مهارت های شغلی نیروی کار استفاده می شود.

دکتر پرند یکی از رویکردهای جدی این سازمان در اجرای آموزش های فنی و حرفه ای تقاضا محوری است، اضافه کرد: باتوجه به اینکه برنامه ایجاد اشتغال توسط دولت در بخش های مختلف اقتصادی صورت می گیرد، اجرای آموزش های فنی و حرفه ای نیز مبتنی بر نیاز این بخش ها می باشد که تاکنون با برخی از این بخشها از جمله صنعت نفت و گاز، صنعت ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، فناوری اطلاعات، شرکت های دانش بنیان، صنایع خودروسازی و... همکاری گسترده در اجرای آموزش های مورد نیاز آنها داشته است.

کد مطلب 1594125

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