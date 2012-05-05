درخشش چهارمین ستاره شمالی/ برگزاری کارگاه فیلم مستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب ستاره شمالی مجموعه خاطرات سیدحبیب الله حسینی توسط انتشارات سوره مهر کشور به چاپ چهارم رسید.



به گفته سید ولی هاشمی، مسئول ادبیات و پایداری حوزه هنری مازندران و تدوینگر این مجموعه خاطرات، ستاره شمالی برای چهارمین بار در بهار امسال به چاپ چهارم رسید.



وی در ادامه گفت: این کتاب شامل وقایع و رخدادهای هشت سال دفاع مقدس بوده که به صورت مجموعه خاطرات سیدحبیب الله حسینی، یکی از جانبازان مازندرانی به زیبایی روایت شده است .



این کتاب در10 فصل تدوین شده و در دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری مازندران با دو هزار و 500 نسخه در چاپ چهارم منتشر شده است.



از این نویسنده مازندرانی تاکنون کتابهای آفتاب شمال، بچه های قاف، لبخند آخر، بوی تربت به چاپ رسیده است.



برگزاری سومین کارگاه آموزشی فیلم مستند



سومین دوره کارگاه آموزشی فیلم مستند با حضور استاد مهرداد اسکویی، کارگردان مستندساز بین المللی در حوزه هنری مازندران برگزار شد.



سومین کارگاه آموزشی فیلم مستند که با حضور مدرسان و هنرمندان عرصه فیلم مستند استان برگزارشد، شرکت کنندگان با ارائه طرحهای پیشنهادی خود، پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این دوره های آموزشی آثار ارزشی در راستای هنر دینی و متعهد تولید خواهد شد.