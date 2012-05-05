تدوین طرح جامع امنیتی شرق هرمزگان در مراحل نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی آخوندی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات فیروزه نیروی انتظامی برگزار شد در پاسخ به سئوال مهر در مورد وضعیت طرح جامع امنیتی استان بیان داشت: طرح جامع امنیتی استان از سوی استانداری پیگیری می شود.

وی اظهارداشت: با توجه به وضعیت شرق استان هرمزگان، تدوین طرح جامع امنیتی شرق استان مراحل نهایی را پشت سر می گذارد و به زودی این طرح تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

سردار آخوندی همچنین در ادامه افزود: سال گذشته بیش از 15 هزار افغانی به صورت داوطلبانه برای خروج از استان نام نویسی کردند که این تعداد از کشور طرد شده اند.

وی با اشاره به ورود اتباع بیگانه غیر مجاز از شرق استان بر لزوم تدوین طرح جامع امنیتی شرق استان و همکاری و هماهنگی دستگاه های متولی و اجرایی تاکید کرد.

به گزارش مهر، شرق استان به دلیل محرومیتهای بسیار زیرساختی و بیکاری جوانان، کنترل ضعیف مرزهای آبی، هم مرزی با استان سیستان و بلوچستان به بارانداز قاچاق انسان، کالا و سوخت تبدیل شده است.

در ماههای اخیر اخبار گوناگونی از ورود غیر مجاز اتباع بیگانه که از افغانستان و پاکستان وارد سیستان و بلوچستان می شوند برای ورود به کشور به شهرستانهای جاسک، رودان و میناب آمده و از این راه به استانهای فارس، یزد و اصفهان سفر می کنند.

همچنین آمار کشفیات قاچاق سوخت در خورهای شرق استان نشان از آن دارد که این مناطق مکان مناسبی برای دپوی سوخت و انتقال آن از طریق دریا به کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد. طی عملیاتهای نقل و انتقال سوخت قاچاق در جاده ها و روستاهای شهرستانهای میناب و جاسک شاهد افزایش تصادفات جاده ای و تلفات عابرین پیاده هستیم.

امام جمعه میناب در هفته های اخیر از وضعیت تردد کامیونهای فرسوده حامل سوخت قاچاق در جاده ها و خیابانهای این شهرستان انتقاد کرده بود، که نمونه بارز آن کشته شدن پنج معلم و زخمی شدن نوجوان 19 ساله در میناب است.