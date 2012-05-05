میزان مشارکت مردم کرمانشاه در مرحله دوم انتخابات مجلس 66 درصد بود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه، جلال منکرسی در جمع خبرنگاران گفت: در انتخابات مرحله دوم مجلس نهم در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه 568 شعبه اخذ رای، آرای مردم این حوزه را جمع آوری کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: در این دوره از انتخابات بیش از 11 هزار نیروی اجرایی، انتظامی و نظارتی کار اخذ رای در این حوزه را برعهده داشتند.

منکرسی تاکید کرد: خوشبختانه انتخابات مرحله دوم مجلس نهم در کرمانشاه با کمال صحت و آرامش و در فضایی بسیار قانونی برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: در دور دوم انتخابات مجلس نهم کرمانشاه، 165 هزار و 145 رای به صندوق اخذ آرا ریخته شده است.

وی افزود: از این میزان آرا، 87 هزار و 357 نفر به محمد رزم رای دادند و جهانبخش امینی 77 هزار و 788 رای را در این دوره از آن خود کرد.

منکرسی تاکید کرد: میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات کرمانشاه بیش از 66 درصد بود و نسبت به دور اول 14 درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: نامزدهایی که به نتیجه آرا اعتراض دارند می توانند اعتراض خود را ظرف دو روز به مراجع ذیصلاح تحویل دهند.

وی افزود: در طول زمان تبلیغات انتخابات مرحله دوم، طرفداران این کاندیداها اقدام به دیوارنویسی کرده اند که این کار به چهره شهر بسیار آسیب زده است.

منکرسی در پایان تاکید کرد: البته مقرر شده است که دو نامزد انتخاباتی نسبت به پاک کردن چهره شهر از این شعارها با شهرداری کرمانشاه همکاری داشته باشند.