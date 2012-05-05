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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

منکرسی:

میزان مشارکت مردم کرمانشاه در مرحله دوم انتخابات مجلس 66 درصد بود

میزان مشارکت مردم کرمانشاه در مرحله دوم انتخابات مجلس 66 درصد بود

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر : رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات کرمانشاه بیش از 66 درصد بود که نسبت به دور اول 14 درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه، جلال منکرسی در جمع خبرنگاران گفت: در انتخابات مرحله دوم مجلس نهم در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه 568 شعبه اخذ رای، آرای مردم این حوزه را جمع آوری کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: در  این دوره از انتخابات بیش از 11 هزار نیروی اجرایی، انتظامی و نظارتی کار اخذ رای در این حوزه را برعهده داشتند.

منکرسی تاکید کرد: خوشبختانه انتخابات مرحله دوم مجلس نهم در کرمانشاه با کمال صحت و آرامش و در فضایی بسیار قانونی برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: در دور دوم انتخابات مجلس نهم کرمانشاه، 165 هزار و 145 رای به صندوق اخذ آرا ریخته شده است.

وی افزود: از این میزان آرا، 87 هزار و 357 نفر به محمد رزم رای دادند و جهانبخش امینی 77 هزار و 788 رای را در این دوره از آن خود کرد.

منکرسی تاکید کرد: میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات کرمانشاه بیش از 66 درصد بود و نسبت به دور اول 14 درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: نامزدهایی که به نتیجه آرا اعتراض دارند می توانند اعتراض خود را ظرف دو روز به مراجع ذیصلاح تحویل دهند.

وی افزود: در طول زمان تبلیغات انتخابات مرحله دوم، طرفداران این کاندیداها اقدام به دیوارنویسی کرده اند که این کار  به چهره شهر بسیار آسیب زده است.

منکرسی در پایان تاکید کرد: البته مقرر شده است که دو نامزد انتخاباتی نسبت به پاک کردن چهره شهر از این شعارها با شهرداری کرمانشاه همکاری داشته باشند.

کد مطلب 1594134

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