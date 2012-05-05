36 عضو طالبان کشته شدند/ حمایت مرکل از خروج نظامیان در 2014

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام افغانی که خواست نامش فاش نشود، امروز شنبه اعلام کرد در جریان عملیات هوایی نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته 17 سرکرده طالبان در ولایت هلمند در 555 کیلومتری جنوب شهر کابل کشته شدند.

گفته می شود که سرکردگان طالبان درصدد حمله به چندین بخش دولتی در ولایت هلمند بودند اما نیروهای افغانی موفق به شنایی شبه نظامیان و خنثی کردن طرح شوم آنها شدند.

همچنین در جریان عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در قندوز، هلمند، غزنی، خوست و فراه 36 عضو طالبان کشته و 28 فرد دیگر بازداشت شدند. این درحالیست که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

"آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان روز گذشته پس از دیدار با "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو تاکید کرد: آلمان و نیروهای ناتو نظامیان خود را در سال 2014 از افغانستان خارج می کنند و از این تاریخ به بعد کمک ها در قالب کمک های پشتیباتی است.

راسموسن نیز با اشاره به نشست آتی ناتو در شیکاگو تاکید کرد که اوضاع افغانستان، میزان توانایی نیروهای افغانی برای مبارزه علیه طالبان و همکاریهای از جمله موضوعات مهم این نشست است.

این درحالیست که "پیتر دوکرم" وزیر دفاع بلژیک از احتمال باقی ماندن نیروهای کشورش در افغانستان پس از سال 2014 خبر داد و در توجیه تداوم اشغالگری گفت: اوضاع امنیتی موجود در افغانستان فعلا اجازه خروج را به ما نمی دهد.