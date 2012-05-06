علی اکبر ثقفی تهیه کننده و مجری طرح این پروژه سینمایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید این فیلم سینمایی به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین ثقفی به زودی به پایان می‌رسد. تاکنون حضور نیکی کریمی، صابر ابر، امیر آقایی و سهیل ساعی در این پروژه سینمایی قطعی شده است.

وی ادامه داد: عوامل پشت دوربین فیلم مشخص شده‌اند. به زودی اسامی دیگر بازیگران را هم اعلام می‌کنم. تلاش می‌کنیم با برنامه ریزی مشخص تا 20 روز دیگر فیلمبرداری را در تهران آغاز کنیم.

تاکنون حضور مستانه مهاجر به عنوان تدوین‌گر، کارن همایونفر: سازنده موسیقی متن، علی محمد قاسمی مدیر فیلمبرداری، شراره سروش: طراح صحنه و لباس، محسن دارسنج: طراح گریم، فاطمه ثقفی: منشی صحنه، بابک اعطا: مدیر برنامه‌ریزی، محمد حبیبی: صدابردار، امیر فراهانیان، حسین آذربرا و حسین اسماعیلی: گروه تدارکات و علیرضا احمدی‌کیا: مدیر تولید، در فیلم سینمایی "پدر و پسر" قطعی شده است.

امیر حسین ثقفی فیلم سینمایی "مرگ کسب و کار من است" را با بازی پژمان بازغی، امیر آقایی، کامران تفتی و... در کارنامه دارد.