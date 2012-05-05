  1. جامعه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

مدیر مسئول روزنامه ایران تبرئه شد

مدیر مسئول روزنامه ایران تبرئه شد

قضات شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران مدیرمسئول روزنامه ایران را از اتهام نشر اکاذیب تبرئه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه محاکمه مصیب نعیمی -مدیرمسئول روزنامه ایران- 20 فروردین به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با حضور اعضای هیئت منصفه و قضات شعبه 87 دادگاه کیفری برگزار شد.

در این جلسه نماینده دادستان با اشاره به مطلب چاپ شده در صفحه 3 روزنامه مورخ 19 مهر 90 روزنامه ایران اتهام مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه ایران را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام کرد.

سپس مدیرمسئول روزنامه ایران و وکیل مدافعش به دفاع از این اتهام پرداختند.

پس از این جلسه قضات دادگاه وارد شور شده و برای نعیمی قرار منع تعقیب صادر کردند.

کد مطلب 1594145

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