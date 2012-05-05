مدیر مسئول روزنامه ایران تبرئه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه محاکمه مصیب نعیمی -مدیرمسئول روزنامه ایران- 20 فروردین به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با حضور اعضای هیئت منصفه و قضات شعبه 87 دادگاه کیفری برگزار شد.

در این جلسه نماینده دادستان با اشاره به مطلب چاپ شده در صفحه 3 روزنامه مورخ 19 مهر 90 روزنامه ایران اتهام مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه ایران را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام کرد.

سپس مدیرمسئول روزنامه ایران و وکیل مدافعش به دفاع از این اتهام پرداختند.

پس از این جلسه قضات دادگاه وارد شور شده و برای نعیمی قرار منع تعقیب صادر کردند.