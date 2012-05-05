کنگره سرداران و 14 هزار 600 شهید فارس توسعه فرهنگ ایثار بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین ظهرشنبه در مراسم سالروز برگزاری اجلاسیه 14 هزار و 600 شهید استان فارس تاکید کرد: عدم از خود گذشتگی در جامعه امروز فاجعه ای است که باید به آن توجه فراوان داشت.

وی تصریح کرد: شهدا جان خود را در راه انقلاب فدا کردند و امروز باید دید که آیا مسئولان حاضر هستند که آبروی خود را در راه نظام بگذارند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه باید کتاب از خود گذشتگی و ایثار تدوین شود، یادآور شد: فرهنگی که باید امروز توسعه یابد فرهنگ همان دوران شهادت و ایثار است که امروز باید برای نشر این فرهنگ تلاش کرد.

صادق عابدین تصریح کرد: برگزاری یادبودها و کنگره ها برای شهدا و فرماندهان زمان جنگ ضروری است اما باید توجه داشت که از اهداف و توصیه های آنان فاصله نگیریم.

وی ادامه داد: بسیاری از شهدای زمان جنگ اگر امروز در بین ما حضور داشتند می توانستند نقش موثری در جامعه داشته باشند.

استاندار فارس تاکید کرد: باید هفته ها و ماه ها را به نام شهدا و بسیجیان زمان جنگ کرد تا یاد و فرهنگ آنان در جامعه توسعه داشته باشد.

استاندار فارس افزود: باید با توجه به فرهنگ ایثار و شهادت مباحث جاه طلبی و دنیا طلبی را از جامعه دور کرد.

اجلاسیه 14 هزار و 600 شهید استان فارس سال در اردیبهشت ماه سال گذشته در استان فارس برگزار شده بود.