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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

باباپور:

تگرگ به 30 درصد از باغات زنجان خسارت زد

تگرگ به 30 درصد از باغات زنجان خسارت زد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره به ورود خسارت به باغات استان در پی بارش تگرگ روز گذشته گفت: بارش شدید تگرگ عصر روز جمعه به بیش از 30 درصد از باغات استان خسارت وارد کرد.

صفی‌الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بارش شدید باران در دو روز گذشته باعث ایجاد آبگرفتگی در معابر شهر و بروز سیلاب و وارد شدن خسارت به باغات و مزارع استان شده است.

وی ادامه داد: البته با اقدامات انجام شده خسارتی به تاسیسات شهری وارد نشده است و خوشبختانه وضعیت شهرها در زمان بارش تگرگ عصر روز گذشته کاملا کنترل شده و مناسب است.

کرامتی به سرریز شدن دو سد کینه‌ورس ابهر و تهم زنجان اشاره کرد و افزود: این دو سد به علت حجم بالای آب انباشته شده در پشت دیواره سرریز شده‌اند و با توجه به مدیریت اوضاع تاکنون مشکلی از سرریز شدن یا ورود فشار بیش از حد به دیواره سد گزارش نشده است.

کد مطلب 1594147

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