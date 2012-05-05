تگرگ به 30 درصد از باغات زنجان خسارت زد

صفی‌الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بارش شدید باران در دو روز گذشته باعث ایجاد آبگرفتگی در معابر شهر و بروز سیلاب و وارد شدن خسارت به باغات و مزارع استان شده است.

وی ادامه داد: البته با اقدامات انجام شده خسارتی به تاسیسات شهری وارد نشده است و خوشبختانه وضعیت شهرها در زمان بارش تگرگ عصر روز گذشته کاملا کنترل شده و مناسب است.

کرامتی به سرریز شدن دو سد کینه‌ورس ابهر و تهم زنجان اشاره کرد و افزود: این دو سد به علت حجم بالای آب انباشته شده در پشت دیواره سرریز شده‌اند و با توجه به مدیریت اوضاع تاکنون مشکلی از سرریز شدن یا ورود فشار بیش از حد به دیواره سد گزارش نشده است.