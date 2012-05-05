به گزارش خبرنگار مهر، نشست گرامیداشت استاد شهید مرتضی مطهری با حضور علی مطهری و محمد کوکب، ‏مسئول انتشارات صدرا بعدازظهر امروز شنبه 16 اردیبهشت ماه در سرای اهل قلم بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ‏کتاب تهران برگزار شد.‏

علی مطهری در این نشست با اشاره به اینکه شهید مطهری را باید شخصیتی جامع از نظر فکری بدانیم، گفت: ‏جامع بودن او به این معنی است که ایشان در حوزه فلسفه دارای قدرت تجزیه و تحلیل است و در کنار آن‌ فقیه ‏بزرگی نیز بودند که البته خارج شدنشان از حوزه علمیه قم و رجعتشان باعث شد که این موضوع کمتر دیده شود. ‏در کنار این، شهید مطهری یک متکلم است که البته منظور من از متکلم حضور همزمان علم کلام و فلسفه در اوست.‏

مطهری ادامه داد: شهید مطهری، فلسفه را برای فلسفه و فقه را برای فقه فرا نگرفته بود و سایر علوم اسلامی را ‏همین طور. گرچه خود این امر هم فی ذاته مقدس است، اما ایشان بالاتر از این علم را بسان بازاری برای رسیدن ‏به یک هدف مقدس مورد استفاده قرار می‌دادند. ایشان اگر فلسفه خوانده بودند، برای این نبود که بعد از آن به تدریس ‏اسفار ملاصدرا و یا شفا و اشارات ابن سینما بپردازند. در حوزه تالیف نیز همین طور. ایشان صرف اینکه ‏بخواهند کتابی را بنویسند به تالیف نمی‌پرداختند؛ بلکه از عمل خودش در راه تالیف و ترویج علوم استفاده می‌کرد.‏

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ‌اصلاح اجتماعی، محور کارهای شهید مطهری بود و از ‏این منظر باید او را یک مصلح اجتماعی بدانیم. آثار او سرمایه و گنج‌های گرانبهایی است که در خدمت ماست. ‏گرچه در زمان حیات او 29 جلد از آثارش بیشتر منتشر نشد، اما امروز با فعالیت مستمری که داشته‌ایم، 95 جلد ‏کتاب از ایشان در اختیار ماست و هنوز هم آثاری منتشر نشده از ایشان باقی مانده است.‏

مطهری در ادامه به موضوع تناسب زمان و مکان برای استفاده از آثار شهید مطهری اشاره کرد و گفت: در بسیاری ‏از مواقع وقتی به آثار شهید مطهری مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مطالب زنده‌ای در آن وجود دارد که به ‏عنوان مثال می‌توانم به بحث شعار امسال مقام معظم رهبری درباره تولید ملی اشاره کنم و یا بحث‌هایی که او در ‏حوزه شخصیت انسان و حوزه‌های اقتصادی داشتند. ‏

منتخب مردم تهران در مجلس نهم همچنین به فقدان فعالیت موضوعی بر آثار شهید مطهری اشاره کرد و گفت: امروزه نیاز به ‌این داریم که به ‏صورت موضوعی روی آثار شهید مطهری فعالیت ویژه‌ای صورت بگیرد. بسیاری از مباحث مطرح شده در آثار ‏او همچون موضوع عدالت و نیز استقلال فرهنگی امروزه از مباحثی است که مورد نیاز جدی جامعه ماست و ‏می‌تواند به صورت موضوعی از آثار ایشان استخراج شود. ‏

مطهری در ادامه به بحث ترجمه آثار شهید مطهری اشاره کرد و گفت: در زمینه ترجمه کارهای ایشان هم فعالیت‌های پراکنده‌ای صورت گرفته است و هر نهادی در هرجا احساس نیاز کرده این آثار را ترجمه کرده است که برخی ضعیف و برخی نیز قابل قبول هستند، اما با این وجود در هر جا که ترجمه‌ای از ایشان رفته است با استقبال زیادی روبرو شده است.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های صدور انقلاب اسلامی، ترجمه آثاری چون آثار شهید مطهری است. این کار باعث می‌شود که آرمان‌های ما به جهان عرضه شود و ما نیز که ادعا می‌کنیم حرف‌های قابل توجهی برای بشریت داریم، تنها با این شیوه است که می‌توانیم خود را نشان دهیم. به نظر من بهترین آثاری که در این زمینه می‌تواند وجود داشته باشد، بحث ترجمه آثار شهید مطهری است.

مطهری همچنین گفت: در 2 سال گذشته بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری تاسیس و مسئولیت ترجمه آثار وی را برعهده گرفته است. البته در این حوزه ما در ابتدای راه هستیم، ولی سعی می‌کنیم ترجمه‌های منظمی از آثار ایشان ارائه دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: نظارت ما بر نشر آثار شهید مطهری قائل بر این است که نقل قول‌های ارائه شده از زبان ایشان در سایر آثار مطابق با متن اصلی باشد و عینا تحریفی در آن صورت نگرفته باشد و جز این ما دخالتی در انتشار آثار ایشان نداریم.

در این نشست، همچنین محمد کوکب مسئول انتشارات صدرا نیز در سخنانی با اشاره به انتشار شایسته آثار شهید مطهری توسط این مؤسسه گفت: گاهی از ما سئوال می‌شود که چرا برخی از آثار شهید مطهری هنوز چاپ نشده باقی مانده است. باید بگویم که بخشی از آن به اصول ما باز می‌گردد و بخشی از آن نیز به دقت نظر بالایمان، اما این مژده را می‌دهم که در سال 92 تمام آثار ایشان چاپ و منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: مطهری یک روشنفکر دینی به معنی خاص اصطلاحی آن نبوده است؛ یعنی در چارچوب تعاریف روشنفکری نمی‌گنجد، اما برای بیان نقطه نظرات خودش و نشر آنها با روشنفکران زمان خود ارتباط داشت.

کوکب افزود: دور بودن از روشنفکران و محافل آنان و پرت کردن آنان دردی را دوا نمی‌کند؛ جز اینکه میان اندیشه روشنفکر به معنی خاص و اندیشه روحانی فاصله ایجاد می‌کند و شاید به همین خاطر بود که زمانی که شهید مطهری از قم به تهران آمد در دیدار خود با استاد حکیمی، خواستار آشنایی بیشتر با روشنفکران شد که همین موضوع موجب معرفی وی از سوی حکیمی به حمید عنایت نیز گشت.

مدیر انتشارات صدرا در ادامه از انتشار کتاب جدیدی از آثار شهید مطهری در نمایشگاه کتاب بر مبنای سخنرانی‌های وی درباره حقوق زنان خبر داد.