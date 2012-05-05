اجرای مطلوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از مطالبات مهم رهبر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید ظهر شنبه در آئین افتتاح نمایشگاه آثار فرهنگیان در محل نمایشگاه دائمی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه فرهنگیان استان سمنان باید به حساسیت سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش آگاه باشند، افزود: همکاران در این نهاد باید با همت بیش از پیش، اجرای مطلوب این سند تحول بنیادین که از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است را اجرایی کنند.

وی تحول در مبانی و اصول اسلامی در تعلیم و تربیت آموزش و پرورش را از مهمترین ارکان سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش در سال جاری عنوان کرد.

بنائیان سفید بر اهمیت آموزش مهارت های زندگی و کسب قدرت انتخاب صحیح توسط معلمان برای دانش آموزان استان را مورد تاکید قرار داد.

در نمایشگاه آثار برجسته فرهنگیان استان سمنان که همزمان با هفته معلم در نمایشگاه دائمی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گشایش یافت، در 15 غرفه آثار معلمان و شهدای دانش آموز در بخشهای فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی و اختراعات به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه به مدت سه روز از ساعت 8 تا 13 و 16 تا 19 به روی علاقه مندان گشوده است.