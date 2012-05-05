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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

نیک نژاد تاکید کرد:

رفع معضل زباله در جویبار/ جدیت در احداث شهرک بازیافت

رفع معضل زباله در جویبار/ جدیت در احداث شهرک بازیافت

جویبار - خبرگزاری مهر: فرماندار جویبار با تاکید بر ضرورت جدیت برای احداث شهرک بازیافت، خواستار رفع معضل زباله در اسرع وقت در این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نیک نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای اداری جویبار اظهار داشت: وظیفه دستگاههای نظارتی این بوده که در پیگیری حقوق مصرف کنندگان با مظاهر گرانی در جامعه برخورد جدی کنند.

وی افزود: ادارات شهرستان باید در جذب اعتبارات و اجرایی شدن پروژه ها اقدام جدی صورت داده تا نسبت به عدم جذب بودجه اقداماتی از سوی مدیران شاهد نباشیم.

فرماندار جویبار با انتقاد از عدم همکاری دستگاههای شهرستان به واسطه ساماندهی واحدهای بازیافت جویبار، تصریح کرد: ادارات مرتبط باید هر چه سریعتر نسبت به جمع آوری ضایعات ورودیهای شهر اقدام جدی صورت دهند.

وی تصریح کرد: احداث شهرک بازیافت در جویبار از مصوبات سفر دولت بوده که برای رفع معضل زباله شهرستان باید نسبت به اجرایی شدن این مصوبه اقدام کرد.

فرماندار جویبار در ادامه با اشاره به در پیش بودن فصل گرما و ورود گردشگران برای تفرج در دریای مازندران، افزود: این شهرستان دارای 18 کیلومتر نوار ساحلی بوده که باید زمینه امنیت اجتماعی و اخلاقی در شهرستان تحقق یابد.

وی با بیان اینکه ساحل چپکرود جویبار از مناطق نمونه گردشگری شهرستان است، افزود: بسیج سازندگی به عنوان مجری برخی طرحهای سالمسازی دریا در شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده است.

مازندران دارای 19 شهرستان است.

کد مطلب 1594159

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