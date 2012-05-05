تشدید نظارت بر واحدهای عرضه شیر خام در پاکدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاشانی گفت: ارسال نمونه پوسترها و بنرهای تبلیغاتی طراحی شده به ادارات، افتتاح سه حرم شهدای گمنام در ورامین، قرچک و پاکدشت، رونمایی مرکز اسناد دفاع مقدس در حرم گلزار شهدای گمنام ورامین به عنوان اولین مرکز اسناد دفاع مقدس در کشور، رونمایی از یادمان سه شهید در سه مدرسه، رونمایی ۱۰ یادمان شهید در سطح پایگاههای مقاومت بسیج، رونمایی آلبوم ۳۰ تن از شهدای عزیز در قرچک، اعزام بیش از ۶۰ راوی دفاع مقدس به سطح مدارس و مساجد از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

وی افزود: تهیه فلش کارت ۶۰ تن از فرماندهان دفاع مقدس متعلق به منطقه، اهدای بسته های فرهنگی حاوی آثار و تصاویر شهدا و … از دیگر برنامه های طرح شده و آماده اجرا در سوم خردادماه است.

طرح تشدید نظارت بر واحدهای عرضه شیرخام پاکدشت آغاز شد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت از آغاز اجرای طرح نظارت بر واحدهای عرضه شیرخام در این شهرستان خبر داد.

پرویز مددی اظهارداشت: در اجرای این طرح که با همکاری مجامع امور صنفی شهرستان پاکدشت برگزار می شود، بر فعالیت دامداریها و شرکتهای توزیع کننده شیرخام در شهرستان نظارت مستمر صورت می گیرد.

وی افزود: در پی افزایش بی رویه و غیر مجاز شیرخام در سطح شهرستان، بازرسان این اداره ضمن بازرسی از واحدهای دامداری شهرستان، دو واحد دامداری که اقدام به فروش و توزیع شیرخام با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب می نمود را شناسایی کردند.

فتح قله ارفعده توسط کوهنوردان ورامین

کوهنوردان ورامین در اولین صعود خود در سال جدید، طی یک روز قله ارفعده را فتح کردند.

در این صعود 11 نفر از اعضای هیئت کوهنوردی اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین توانستند با حضور در روستای ارفعده از توابع استان مازندران موفق به صعود به این قله شوند.

اعضا با هدایت علی افشاری مسئول هیئت کوهنوردی ورامین در هوایی ابری و بارانی به این مهم دست یافتند.

10 واحد صنفی متخلف در پاکدشت پلمپ شد

در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی ، 10 واحد صنفی شهرستان به دلیل تخلفات مکرر توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت پلمپ شد.

این واحدها صنفی شامل واحدهای خواروبارفروشی، نانوایی، قنادی و پوشاک بودند.

تخلفات این واحدهای صنفی شامل گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.