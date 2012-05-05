65 میلیارد تومان برای آسفالت خیابانهای کرج کافی نیست

داوود وحیدی در گفتگو با مهر، درباره موضوع دنباله دار آسفالت و نارضایتی شهروندان کرج از وضعیت آسفالت خیابانها گفت: شهرداری کرج تا کنون برنامه ریزی های مدونی را به منظور اجرای نهضت آسفالت در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: 65 میلیارد تومان هر چند پاسخگوی نیاز خیابانها به آسفالتی سالم نیست؛ اما جهش خوبی برای رفع بخشی از نگرانی های محسوب می شود.

وحیدی در پاسخ به مهر درباره وضعیت مطلوب آسفالت در نقاطی که شورا نشینان سکنی گزیده اند، نیز گفت: اینگونه نیست و قطعاً در برنامه های شهرداری نقاط آسیب پذیر شهر ویژه دیده شده اند.

وی افزود: مسئولان و اعضای شورای شهر نیز در کلیه نقاط پراکنده هستند و اگر این ادعا صحت داشته باشد از بین 50 مسئول فقط چهار نفر ممکن است شامل حال این موضوع شوند.

این عضو شورای شهر ادامه داد: سیاست گذاری های از پیش تعیین شده ای نیز وجود نداشته و ممکن است به صورت تصادفی شاهد این اقدام باشیم.

وحیدی گفت: بطور قطع شهرداری کرج نیز طبق نیازهای واقعی شهر عملیات نهضت آسفالت را اجرایی خواهد کرد و اعضای شورای شهر نیز نظارت های لازم را در این زمینه اعمال می کنند.