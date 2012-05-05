به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه معاملات امروز 302 میلیون و 904 هزار و 738 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 964 میلیارد و 531 میلیون و 218 هزار ریال در 17 هزار و 61 نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

در معاملات روز جاری بورس تهران بیش از 302 میلیون سهم و حق تقدم داد و ستد شد که حجم قابل توجهی از معاملات امروز متعلق به نمادهای گروه بانک ها بود.

در نتیجه داد و ستدهای امروز شاخص کل 29 واحد افت کرد و به رقم 26 هزار و 935 واحد رسید. شاخص صنعت نیز افتی 96 واحدی را تجربه کرد و در عدد 21 هزار و 505 واحد به کار خود پایان داد.

در مقابل شاخص 50 شرکت فعالتر افزایشی 2 واحدی را تجربه کرد و در رقم هزار و 254 واحد به کار خود پایان داد. امروز شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 23 و 47 واحد افت کردند.

صعود امیدوارکننده نمادهای بانکی در نیمه نخست بازار و افت قیمتی نمادهای سنگ آهنی در نیمه دوم وقت، نبض تحولات بازار سهام را در دست داشت.

در پایان معاملات روز جاری ارزش بازار به رقم یک میلیون و 333 هزار و 228 میلیارد ریال رسید.