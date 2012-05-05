سرهنگ محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روز دوشنبه 18 اردیبهشت‌ماه از کیلومتر پنج اتوبان قم - تهران قم در نزدیکی بهشت معصومه و با هماهنگی اداره راه و شهرسازی استان قم به مدت یک روز در این محور محدودیت ترافیکی برقرار می‌شود.



وی ادامه داد: لاین غربی آزاد راه قم - تهران از ساعت 7 صبح تا ساعت 19 مسدود است و خودروها از تقاطع غیر همسطح علی آباد به سمت جاده قدیم قم - تهران هدایت می شوند.



رئیس پلیس راه استان قم در خصوص انسداد لاین شرقی آزاد راه قم - تهران گفت:‌ خودروهایی که به سمت تهران در حرکت هستند از تقاطع غیر هم سطح بهشت معصومه وارد محور قم - تهران و سپس از تقاطع غیر همسطح مهتاب وارد آزاد راه قم - تهران می‌شوند.



وی گفت: برقراری این محدودیت به علت انجام برخی عملیات عمرانی و جمع آوری سازه نگهبان پل روگذر طرح راه آهن است.



نوری با اشاره به اینکه برای این مسیر محور جایگزین در نظر گرفته شده است افزود: محور جایگزین این مسیر در جاده قدیم قم -تهران در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی با نصب تابلو در این مسیر افراد را از انسداد مسیر مطلع می‌سازد افزود: همچنین نیروهایی از راهداری و از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور راهنمایی افراد در محل مورد نظر حاضر خواهند شد.