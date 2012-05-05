به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تأمین‌اجتماعی، از مجموع هزینه‌های کوتاه‌مدت تأمین‌اجتماعی طی 9 ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته؛ مبلغ 887 میلیارد و 563 میلیون ریال در حوزه غرامت دستمزد بیماری غیرناشی از کار و مبلغ 85 میلیارد و 104 میلیون ریال برای غرامت دستمزد بیماری ناشی از کار پرداخت شده است.

همچنین مبلغ 458 میلیارد و 18 میلیون ریال برای استراحت ایام بارداری و مبلغ 314 میلیارد و 373 میلیون ریال برای کمک هزینه ازدواج پرداخت شده است.

براساس آمار موجود، در دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 90 مبلغ 73 میلیارد و 850 میلیون ریال برای کمک هزینه فوت به بازماندگان، مبلغ 16 میلیارد و 357 میلیون ریال برای هزینه سفر و فوق‌العاده همراه و مبلغ 61 میلیارد و 381 میلیون ریال برای هزینه لوازم پزشکی به بیمه‌شدگان پرداخت شده است.