به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فیفا ساعت 10 دیدار از رقابتهای گروه اول و دوم مقدماتی جام جهانی برزیل در ‌آسیا را اعلام کرد. بر این اساس بازی تیم ملی ایران با ازبکستان ساعت 18:30 روز چهاردهم خرداد به وقت تهران برگزار می شود. ایران در دومین بازی خود در ورزشگاه آزادی مقابل قطر قرار می گیرد که این مسابقه ساعت 20 به وقت تهران شروع می شود.

ساعت دیدارهای اعلام شده توسط فیفا به شرح زیر است:

یکشنبه - 14/03/91

* ازبکستان- ایران، ساعت 18:30

* لبنان - قطر، ساعت 22

* اردن - عراق، ساعت 20:30

* ژاپن -عمان، ساعت 15

جمعه - 19/04/ 91

* ژاپن - اردن، ساعت 15

* لبنان - ازبکستان، 17:30

* قطر - کره جنوبی، 20:45

سه‌شنبه - 23 /04/ 91

* استرالیا - ژاپن، 14:30

* کره جنوبی - لبنان، 15:30

* ایران - قطر ساعت، 20

(ساعتها به وقت تهران است)

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی با تیم های قطر، ازبکستان، کره جنوبی و لبنان هم‌گروه است.