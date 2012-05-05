  1. ورزش
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

در مقدماتی جام جهانی؛

ساعت بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران از سوی فیفا اعلام شد

ساعت بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران از سوی فیفا اعلام شد

سایت فیفا ساعت بازی های تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های ازبکستان و قطر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فیفا ساعت 10 دیدار از رقابتهای  گروه اول و دوم مقدماتی جام جهانی برزیل در ‌آسیا را اعلام کرد. بر این اساس بازی تیم ملی ایران با ازبکستان ساعت 18:30 روز چهاردهم خرداد به وقت تهران برگزار می شود. ایران در دومین بازی خود در ورزشگاه آزادی مقابل قطر قرار می گیرد که این مسابقه ساعت 20 به وقت تهران شروع می شود.

ساعت دیدارهای اعلام شده توسط فیفا به شرح زیر است:
یکشنبه - 14/03/91
* ازبکستان- ایران، ساعت 18:30
* لبنان - قطر، ساعت  22
* اردن - عراق، ساعت  20:30
* ژاپن -عمان، ساعت 15

جمعه - 19/04/ 91
* ژاپن - اردن، ساعت 15
* لبنان - ازبکستان، 17:30
* قطر - کره جنوبی، 20:45

سه‌شنبه - 23 /04/ 91
* استرالیا - ژاپن، 14:30
* کره جنوبی - لبنان، 15:30
* ایران - قطر ساعت، 20

(ساعتها به وقت تهران است)

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی با تیم های قطر، ازبکستان، کره جنوبی و لبنان هم‌گروه است.

کد مطلب 1594173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار