15 خرداد سند افتخار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شمس در جلسه ویژه ستاد ارتحال امام خمینی (ره) که ظهر امروز در محل فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب که پانزده خرداد را مبدا انقلاب اسلامی دانستند، گرامیداشت این روز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی عنوان کرد: در این راستا با در نظر گرفتن برنامه های ویژه سعی بر این است که مراسم گرامیداشت این روز بزرگ به بهترین نحو ممکن برگزار شود.

شمس با اشاره به اینکه نقطه اوج برگزاری مراسم در سطح کشور در روز پانزده خرداد است، افزود: امسال با توجه به اینکه روز پانزده خرداد مصادف با میلاد حضرت امیر المومنین (ع) است، برنامه های ویژه و مطلوبی به منظور برگزاری هرچه بهتر این مراسم تدارک دیده شده است.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار با تاکید بر لزوم حفظ اصول در برگزاری مراسمات، گفت: فضاسازی مناسب، انتخاب جملات پیام آور و کاربردی در رابطه با پانزده خرداد از امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، از جمله اصول و ارزشهایی است که باید از سوی مسئولان برگزاری مراسم رعایت شود.

وی اضافه کرد: مسئولان می توانند با برگزاری مسابقات فرهنگی در مراکز شهر و تولید بروشور، نشریه و نرم افزارهای ویژه به ارتقای فرهنگ دفاع مقدس در شهر بپردازند.

در پایان این جلسه تصویب شد روز پنج شنبه مورخ یازده خرداد، مراسمی در مصلی شهر شهریار از ساعت 11 تا یک بعدازظهر با حضور مسئولان و مردم به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و در راستای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار شود.