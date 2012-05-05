صدای ملت منحصر به کاندیدای خاص نیست/ تشکیل فراکسیون جدید در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری نماینده مردم تهران در مراسم گرامیداشت شهید مطهری که صبح امروز در سرای اهل قلم بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره آراء خود در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی گفت: رای داده شده در واقع رایی است که مردم به تفکر من داده اند و این برای من خیلی ارزش دارد.

وی ادامه داد: اینکه من نتوانستم نفر اول شوم به خاطر این بود که نام من در هیچ کدام از دو فهرست مشهور ارائه شده نبود و وقتی هم در آن دو فهرست نباشی به نوعی پنهان هستی.

نماینده تهران در مجلس افزود: صدای ملت و لیست آن منحصر به کاندیدای خاصی نیست و ما در صدد هستیم در مجلس نیز با حضور کسانی که تفکر ما را قبول دارند یک فراکسیون مستقل تشکیل دهیم.

مطهری در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راههای گسترش کتابخوانی گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور طرح های خوبی برای گسترش کتابخوانی دارد اما تا آنجایی که من اطلاع دارم با کمبود بودجه روبرو است. اگر مجلس آینده بتواند از این حیث به این نهاد کمک برساند به نظرم تا حد بسیاری می توان به افزایش کتابخوانی در کشور کمک کرد.

وی در باره محل برگزاری نمایشگاه کتاب نیز گفت: مصلی از جهات بسیاری محل مناسبی برای برگزاری نمایشگاه کتاب نیست بویژه اینکه حضور در آن با وسیله نقلیه شخصی بسیار مشکل است. متاسفانه در تمام این سالها اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است و به اعتقاد من دولت با کمک شهرداری می توانند برای حل این معضل گامهای موثری بردارند.

نماینده مردم تهران همچنین در پاسخ به سئوالی دیگری درباره اندیشه شهید مطهری درباره کتاب و کتابخوانی گفت: ایشان به روش مطالعه اهمیت بسیار می دادند حتی در مقاله ای در مورد مدیریت و رهبری گفته اند که مطالعه کتاب باید روشمند باشد و از یک موضوع به موضوع دیگر ناگهان تغییر نکند.

مطهری ادامه داد: مطالعه برای بار نخست می تواند برای لذت، برای مرتبه دوم به منظور حاشیه نویسی و برای مرتبه سوم می تواند برای یادداشت برداری باشد. این شیوه از مطالعه می تواند به مخاطب خود بهترین استفاده را برساند.

همچنین در مورد تاثیر نشست هایی مانند برنامه های سرای اهل قلم نیز گفت: بدون شک برپایی این نوع نشست ها در ارتقاء کیفیت نمایشگاه تاثیر گذار است اما باید مباحث به سمت جدل و بحث های جدی حرکت کند. محل سرای اهل قلم سکوت بیشتری داشته باشد و این گونه نباشد که مخاطبان برای استراحت به این مکان مراجعه کنند.