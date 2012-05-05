رفتار و اخلاق امام خمینی (ره) باید سرلوحه تمام امور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی سالمی در جلسه ویژه ستاد ارتحال امام خمینی (ره) که ظهر شنبه در محل فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد، اظهار داشت: امام خمینی (ره) با عزم راسخ خود ملت را از ستم و سلطه طاغوتیان نجات داد و به احقاق حقوق حقه مردم پرداخت.

وی عنوان کرد: صراحت کلام رهبر کبیر انقلاب یکی از دلایل پیروزی افتخارآفرین انقلاب بود چراکه امام خمینی (ره) هم در کلام و هم در رفتار، محکم و استوار جلوی ستم دشمنان ایستاد و در دفاع از حقوق ملت ستمدیده ایران عقب نشینی نکرد.

این مسئول ادامه داد: صراحت امام خمینی (ره) در بیان جمله "امریکا هیچ غلطی نی تواند بکند" با وجود شرایط سخت و حساس آن زمان، بسیار ستودنی است.

سالمی، امام خمینی (ره) را مصداق آیه شریفه "اشداء علی الکفار و رحماء بینهم" دانست و گفت: رهبر کبیر انقلاب در برخورد با دشمنان و طاغوتیان محکم و استوار بود، اما در میان دوستان و اعضای خانواده به نرمی رفتار می کرد که باید از این منش بزرگوارانه ایشان در ابعاد مختلف زندگی الگوبرداری کرد.

این مسئول بیان کرد: شخصیتهای چون امام راحل باعث قوام و پایداری دین و نظام اسلامی هستند و باید به طور شایسته ارج نهاده و تکریم شوند.

وی بر لزوم برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) تاکید کرد و گفت: به منظور ایجاد فرهنگ دفاع مقدس واشنایی هرچه بیشتر جوانانو نوجوانان با ارمانهای امام راحل، برگزاری مراسم در این روز از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار است.

امام جمعه شهریار عنوان کرد: امید می رود با تعامل و همکاری سازنده مسئولان و دستگاه های مربوطه، مراسمی با شکوه تر از سالهای گذشته و در شان و منزلت امام و شهدا، در سطح شهر برگزار شود.