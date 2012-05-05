گلستان سعدی جایگاه ویژه ای در مدارس فارس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین روزی طلب بعد از ظهر شنبه در نشست خبری در خصوص هفته معلم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص جایگاه سعدی در میان دانش آموزان یادآور شد: طی هفته گذشته جشنواره گلستان خوانی را در مدارس شهر شیراز برگزار کردیم.

وی تصریح کرد: این برنامه ها نشان از این است که مسئولان آموزش و پرورش به تمامی مباحث توجه دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص عدم برنامه ریزی مناسب برای حضور دانش آموزان در نماز جمعه یادآور شد: سالهای گذشته برنامه های مختلفی برای حضور دانش آموزان در صحن نماز جمعه داشتیم اما در حال حاضر این بحث کم رنگ شده است.

روزی طلب افزود: این کار در سال جاری در دستور کار معلمان پرورشی و مدیران مدارس قرار دارد که با برنامه ریزی مناسب بحث حضور دانش آموزان در نماز جمعه را پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: البته در روز جمعه این هفته هفت هزار دانش آموز در نماز جمعه شرکت خواهند کرد.

16 معلم نمونه کشوری از فارس است

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت معلمان این استان نیز یادآور شد: 10 هزار معلم در سطح استان فارس تقاضای حضور در میان لیست معلمان نمونه داشتند که از این تعداد 994 نفر به عنوان معلمان نمونه منطقه ای، 152 نفر به عنوان معلمان نمونه استانی و 16 نفر نیز به عنوان معلمان نمونه کشوری معرفی شدند.

روزی طلب در ادامه با اشاره به وضعیت مدارس هوشمند استان و همچنین اضافه شدن کلاس ششم از سال تحصیلی آینده نیز، گفت: هیچگونه مشکلی برای برپایی کلاس ششم از سال تحصیلی آینده وجود ندارد.

وی تاکید کرد: کتابهای درسی و مکان در مدارس آماده شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس تاکید کرد: در بحث هوشمندسازی مدارس حدود 700 میلیون تومان اعتبار به مدارس تزریق شد و در سال جاری نیز با حمایت استاندار فارس و ابلاغ به دیگر دستگاه های دولتی برای کمک، این بحث را پیگیری می کنیم.