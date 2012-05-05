تولد یک خرس و یک گوزن زرد در شرایط اسارت در پارک پردیسان

به گزارش خبرنگار مهر،علی اصغر محمدی فاضل روز شنبه در حاشیه آموزش آتش نشانان با نحوه زنده گیری حیوانات در پارک پردیسان افزود: برخی مواقع آتش نشانان در حین زنده گیری حیوانات به دلیل آشنا نبودن با رفتار حیوانات ، دچار سانحه می شوند و یا اینکه حیوان آسیب می بیند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد آسیب دیدگی این افراد قابل جبران نیست اظهار داشت: همچنین گاهی اتفاق می افتد که آسیب دیدگی حیوانات نیز به حدی زیاد است که برای مداوا باید مدت زمان تقریبا طولانی را در کلینیک سپری کنند که صرف این زمان باعث می شود تا حیوانات از زندگی طبیعی خود دور شوند و در صورت رها سازی آنها در طبیعت با مشکل مواجه شوند.

فاضل ادامه داد: در برخی موارد مشاهده شده که این حیوانات وقتی در طبیعت رها می شوند مرتب دور پاسگاه محیط بانی و محیط بانان پرسه می زنند که برای جلوگیری از این مشکلات تصمیم گرفتیم با همکاری سازمان آتش نشانی ، تعدادی از آتش نشانان را در دوره های آموزشی با نحوه زنده گیری حیوانات آشنا کنیم و ازاین رو قرار است پنج دوره آموزشی با حضور 25 آتش نشان برگزار شود .

وی با تاکید بر اهمیت تکثیر در اسارت حیوانات گفت: ما در حال ورود به باشگاه تکثیر در اسارت هستیم که این امر یکی از حلقه های حفاظتی حیات وحش است که در صدد گسترش آن در کشور هستیم.

فاضل افزود: در واقع تجربه 40 ساله در زمینه تکثیر در اسارت در کشور ما وجود دارد اما متاسفانه تاکنون به درستی از آن استفاده نشده که در صدد مدون کردن تمام این تجربیات هستیم .

وی اظهارداشت: قرار است دانشگاه محیط زیست در زمینه برنامه جامع تکثیر در اسارت با سازمان محیط زیست همکاری کند و در حال حاضر برای حیواناتی مانند گوزن زرد ، مارال ، آهو ، جبیر ، گور ایرانی ، یوز پلنگ ، پلنگ و ببر برای تکثیر در اسارت برنامه داریم.