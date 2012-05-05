به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الله سائلی قبل از ظهر شنبه در نشست خبری که در محل سازمان جمعیت هلال احمر قم برگزار شد با اعلام اینکه 45 نفر از طلاب در این مانور شرکت می کنند بیان داشت: این مانور با هماهنگی حوزه علمیه قم و تیپ مستقل 83 امام صادق (ع) اجرا می شود.



وی با اشاره به زمان برگزاری این مانور اظهار کرد: این مانور در تاریخ پنج شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه در محل مرکز آموزش تخصصی امداد و نجات هلال احمر واقع در جاده قدیم قم – تهران، جنب دانشگاه صنعتی قم اجرا می شود.



تجلیل از امدادگران نوروزی در قم



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم در ادامه در تشریح برنامه های هفته هلال احمر از برگزاری همایش تجلیل از امدادگران نوروزی خبر داد.



سائلی برگزاری جلسه کارگروه، سازماندهی کلیه پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی در قالب تیم های عملیاتی و بازدید امدادگران از مراکز اورژانس و آتش نشانی از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر قم در این هفته ذکر کرد.



وی اضافه کرد: اهدای کیف امداد به 90 پزشک عمومی و متخصص به منظورکمک به عموم شهروندان را از جمله اقدامات معاونت آموزش و پژوهش این سازمان در هفته هلال احمر عنوان کرد.



اعلام صلح و دوستی با 90 کشور جهان در هفته هلال احمر



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم بیان داشت: اعلام صلح و دوستی به 90 کشور جهان از طریق جمعیت هلال احمر استان قم و جمع بندی خاطرات 90 حادثه جمعیت هلال احمر در 90 سال اخیر نیز از دیگر برنامه های اجرایی توسط معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر قم است.



تقدیر از فعالان و اعضای نمونه کانون‌های مختلف هلال احمر قم



سائلی افزود: تقدیر از فعالان و اعضای نمونه کانون‌های روستایی، طلاب و جوانان قم، برگزاری همایش صلح جهانی از دیدگاه اسلام، برگزاری اردوی تشویقی برای اعضا، برگزاری مسابقه پیامکی برای اعضا و برگزاری مراسم گرامیداشت این هفته در کانون‌های روستایی و جوانان از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر در این هفته است.



تجلیل از 90 امدادگر دوران دفاع مقدس



وی گفت: تجلیل از 90 امدادگر دوران دفاع مقدس، آموزش و تشکیل 90 تیم امدادی در 90 روستا در 90 روز و فراخوان افراد آموزش دیده به منظور میثاق مجدد با آنها از دیگر اقداماتی است که توسط جمعیت هلال احمر در این هفته انجام می‌شود.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم ابراز داشت: همچنین مسابقه نقاشی با موضوع هلال احمر در مهدهای کودک تحت پوشش و مسابقه ورزشی و تفریحی جهت اعضای کانون غنچه‌های پیشاهنگ هلال احمر نیز در این هفته برگزار می‌شود.



سائلی در پایان بازآموزی دوره‌های امداد و آشنایی با کیف احیا، دیدار با علما و مراجع عظام تقلید. تشکیل کارگاه آموزشی نقش زنان در اقتصاد خانواده، کارگاه آموزشی جنگ نرم ویژه بانوان، برپایی نمایشگاه فعالیت های معاونت آموزش و پژوهش، انعقاد تفاهم نامه با پنج موسسه خیریه و سازمان مردم نهاد، شرکت در برنامه اهدای خون و دیدار با خانواده شهدا را از دیگر برنامه‌های سازمان در هفته هلال احمر عنوان کرد.

