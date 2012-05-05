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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

دعوت 10 بانوی کبدی کار گلستان به اردوی تیم ملی

دعوت 10 بانوی کبدی کار گلستان به اردوی تیم ملی

گرگان - خبرگزاری مهر: 10 بانوی ورزشکار و مربی کبدی گلستان به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران 10 ورزشکار و مربی ، سرمربی و مدیر فنی و مسئول اردو از استان گلستان به اردوی تیم ملی کبدی نوجوانان بانوان کشورمان دعوت شدند.

این اردو از 14 اردیبهشت تا  21 اردیبهشت در شهر سرخنکلاته استان گلستان بدر حال برگزاری است.
 
در این اردو ، صفورا نادریان ، مائده مازینی ، مونا نوروزیان ، زهرا عباسی، فائزه جاهدی ، فاطمه حسینی به عنوان ورزشکار و اعظم مقصودلو به عنوان سرمربی ، زهرا رحیمی نژاد مدیر فنی ، سعیده مقصودلو مربی  و منصوره ابوجعفری به عنوان مسئول اردوی تیم ملی دعوت شدند.
 
گلستان قطب کبدی کشور محسوب می شود.
کد مطلب 1594189

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