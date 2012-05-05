تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات مطرح شد/ تعیین تکلیف ظرف 2 روز آینده

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: موضوع تغییر مهندس صابر فیضی در جلسه امروز هیات مدیره این شرکت مطرح شده اما حکم این تغییر هنوز ابلاغ نشده است.

وی گفت: تا زمانی که صورتجلسه این جلسه به امضای اعضا نرسیده است این تغییر سمت به صورت رسمی اعلام نمی شود.

سخنگوی مخابرات پیش بینی کرد که ظرف دو روز آینده وضعیت مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مشخص می شود.

به گزارش مهر، ‌"صابر فیضی" مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پس از دریافت پاداش چند میلیونی خبرساز شد و شنیده می شود‌ بزودی تغییر می کند و به جای وی "مظفر پوررنجبر" به سمت مدیرعاملی این شرکت منصوب خواهد شد وی علاوه بر مدیرعاملی شرکت توسعه اعتماد مبین، سابقه عضویت در هیات مدیره ایرانسل را نیز دارد.

فیضی در گفتگو با مهر نسبت به این تغییر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: در جلسه هیأت مدیره حضور نداشته و هنوز خبری در این زمینه به وی داده نشده است.

فیضی انتشار اخباری در مورد سمت جدید خود در شرکت توسعه اعتماد مبین را نیز تایید نکرد.

اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران متشکل از سیدمصطفی سیدهاشمی، مسعود مهردادی، مظفر پوررنجبر، محمد روح الهی و علی اصغرعمیدیان در جلسه امروز حضور داشتند.

به گزارش مهر،‌ تغییر مدیریت در شرکت مخابرات ایران در شرایطی اتفاق می افتد که هفته گذشته اعطای پاداش 100 میلیونی به صابر فیضی از سوی هیات مدیره مخابرات به یکی از بحث های داغ تبدیل شد.