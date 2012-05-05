تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات مطرح شد/ تعیین تکلیف ظرف 2 روز آینده

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: موضوع تغییر مهندس صابر فیضی در جلسه امروز هیات مدیره این شرکت مطرح شده اما حکم این تغییر هنوز ابلاغ نشده است.
وی گفت: تا زمانی که صورتجلسه این جلسه به امضای اعضا نرسیده است این تغییر سمت به صورت رسمی اعلام نمی شود.
سخنگوی مخابرات پیش بینی کرد که ظرف دو روز آینده وضعیت مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مشخص می شود.
به گزارش مهر، "صابر فیضی" مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پس از دریافت پاداش چند میلیونی خبرساز شد و شنیده می شود بزودی تغییر می کند و به جای وی "مظفر پوررنجبر" به سمت مدیرعاملی این شرکت منصوب خواهد شد وی علاوه بر مدیرعاملی شرکت توسعه اعتماد مبین، سابقه عضویت در هیات مدیره ایرانسل را نیز دارد.
اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران متشکل از سیدمصطفی سیدهاشمی، مسعود مهردادی، مظفر پوررنجبر، محمد روح الهی و علی اصغرعمیدیان در جلسه امروز حضور داشتند.
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