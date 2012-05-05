مدرسه تخریب شده استثناییان کرج متولی دولتی دارد

علی صالحی در پاسخ به مهر در خصوص وضعیت مدرسه تخریب شده باغچه بان واقع در پارک هجرت کوی کارمندان جنوبی گفت: سازمان خدمات شهری منطقه مدتی است نسبت به ساماندهی زمین های بلاصاحب در حال اقدام است؛ اما این محدوده به دلیل وجود مالکیت دولتی امکان سازماندهی از سوی شهرداری را ندارد.



وی افزود: منطقه مذکور مرکز فنی و حرفه ای دخترانه ای است که دو پیش برای بازسازی تخریب شده است اما تا کنون بلاتکلیف باقی مانده و از آنجا که بلاصاحب هم نبوده شهرداری امکان ایجاد فضای سبز، فرهنگسرا و... را در این محل ندارد.

صالحی تصریح کرد: این مدرسه در اختیار سازمان آموزش استثنایی است و باید از طریق سازمان نوساری مدارس اقدام شود.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 9 کرج گفت: در این خصوص مکاتبات لازم را با سازمان نوسازی مدارس انجام خواهیم داد.