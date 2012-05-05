شناسایی 1300 امامزاده در مازندران

به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر شنبه در جلسه توجیهی بازرسان سازمان اوقاف و امورخیریه با اشاره به اهمیت بازرسی گفت: بازرسی در پیشرفت و ترقی این اداره کل بسیار مؤثر است.

وی افزود: سازمان اوقاف و امورخیریه نهاد مقدسی بوده که در راه عمل به منویات مقام معظم رهبری گام بر می دارد و نگاه مثبت معظم له به سازمان اوقاف و امورخیریه مسئولیت پرسنل و کارکنان این سازمان را زیادتر کرده و تلاش جدّی و پیگیر نسبت به اجرایی شدن برنامه های اوقاف و امورخیریه بصورت مستمر صورت می گیرد.

مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به تعداد امامزاده های استان گفت: مازندران نخستین استان در مقبولیت مذهب تشیع بوده و بیش از هزار و 300 امامزاده در استان شناسایی و به ثبت رسیده که نشان از ولایتمداری مردم این استان دارد.

سهرابی تلاشهای صورت گرفته را در حوزه وقف و موقوفات خوب توصیف کرد و افزود: در سال 90 تعداد 50 وقف جدید در استان صورت گرفته است.

حجت الاسلام حجت الله گنابادی نژاد، مدیر کل اوقاف خراسان رضوی این بازرسی را به فال نیک گرفت و افزود: آنچه به عنوان تکلیف بر ما فرض شده است باید عمل کنیم.

مدیر هیئت بازرسی سازمان اوقاف و امورخیریه افزود: مازندران به عنوان پایگاه و مأمن برای نوادگان اهل بیت (ع) بوده و در طول تاریخ از این بزرگواران حمایت و تبعیت کردند.

وی ادامه داد: شهدا و علمایی همچون آیت الله کوهستانی و شهید هاشمی نژاد که در حرم مطهر امام رضا(ع) مدفون هستند از جمله بزرگانی بودند که راه ولایت و امامت را حفظ کردند و در مسیر عزت و افتخار و سربلندی مردم عزیز قدم برداشتند.