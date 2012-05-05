  1. ورزش
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

ونگر:

جذب پودولسکی به ادامه حضور فن پرسی کمک می‌کند

جذب پودولسکی به ادامه حضور فن پرسی کمک می‌کند

سرمربی تیم فوتبال آرسنال معتقد است انعقاد قرارداد با "لوکاس پودولسکی" به ادامه حضور "رابین فن پرسی" در این تیم کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فن پرسی درصدد جدایی از تیم فوتبال آرسنال است و از تیم های منچسترسیتی، بارسلونا و میلان به عنوان مقصد بعدی این بازیکن نام برده می شود.

ونگر اظهار داشت: بازیکنان بزرگ باید با بازیکنان بزرگ باشند. این امر کمک می کند همواره آنها را به خدمت داشته باشیم. ما از رابین می خواهیم بماند چراکه اعتقاد داریم می توانیم برای قهرمانی مبارزه کنیم. من اعتقاد دارم که توان این کار را داریم.

سرمربی آرسنال ادامه داد: ما در جایگاه سوم جدول رقابت های لیگ برتر قرار داریم اما نمی خواهیم به خاطر رابین در لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده حضور پیدا کنیم. می خواهیم در لیگ قهرمانان باشیم چون این هدف باشگاه است. ضمن اینکه بازیکنان بخشی از باشگاه هستند و باشگاه بهترین ها را برای آنها می خواهد.

کد مطلب 1594197

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