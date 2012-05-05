اکثر منتخبان مجلس نهم از جبهه متحد هستند/دعوت مجدد به وحدت

علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: اکثریت منتخبان مجلس نهم شورای اسلامی در مرحله اول و دوم انتخابات از نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصولگرایان باید رقابت های انتخاباتی را از این لحظه کنار بگذارند، افزود: اصولگرایان در مجلس نهم باید به صورت منسجم و توانمند در فراکسیون اصولگرایان برای قانون گذاری و نظارت قوی در راستای خدمت به مردم تلاش کنند.

وی تصریح کرد: اصولگرایان بعد از ورود به مجلس باید مرزبندی ها را فراموش کنند زیرا در شرایط کنونی وحدت اصولگرایان اصلی اساسی است.

زاکانی بابیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس نهم اصولگرا هستند، تصریح کرد: در مقطع کنونی هر کاری به جز تقویت فراکسیون اصولگرایان اشتباه است.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با تاکید بر اینکه تشکیل دو فراکسیون متحد و پایداری در مجلس نهم اشتباهی بزرگ است، افزود: اصولگرایان نباید تن به شکاف داده و خود را اسیر اسامی کنند این کار مجلس نهم را مجلسی سیاسی و پر تنش خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای دوری ازهرگونه تنش و سیاسی کاری و پرداختن به متن جامعه در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مجلس نهم نیازمند تشکیل فراکسیون قوی اصولگرایان است.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان در خصوص ادامه فعالیت این جبهه گفت: سامانه جبهه متحد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و تا الان سازکار دیگری برای آن طراحی نکرده ایم.