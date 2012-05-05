4800 انشعاب فاضلاب در سمنان نصب شد

علی معینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته شش هزار فقره انشعاب فاضلاب به مردم شهر سمنان واگذار شده، افزود: چهار هزار و 800 فقره از این انشعابات نصب شده است.

معینیان همچنین از واگذاری هفت هزار و600 فقره انشعاب آب در سال گذشته در سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه با مدیریت صحیح شبکه آب و تامین آن و نظارت مسئولین و اطلاع رسانی های لازم، بدون کمبود یا قطعی آب یا فشار غیرمتعارف آب در شبکه سپری در روزهای پایانی مواجه بودیم، گفت: خدمات رسانی در عرصه آب و جمع آوری و دفع شبکه فاضلاب که به نوعی در حفظ سلامت و بهداشت مردم تاثیر زیادی دارد وظیفه اصلی ما است.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه سمنان با اشاره به اینکه در راستای وظایف دینی و شرعی و اهداف تعیین شده دولت و سیاستهای شرکت، احترام به ارباب رجوع و انجام برنامه های طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع را به صورت شفاف سرلوحه کاری کارکنان است، اظهار داشت: منشور اخلاقی را به بهترین وجه ممکن برای رعایت حال ارباب رجوع اجرا کرده ایم.

معینیان خواستار رفع شدن مشکلات مربوط به دستگاه RO (دستگاه کاهش سختی و املاح آب) شد.