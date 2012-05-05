ستاد اوقات فراغت کانونهای فرهنگی مساجد مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فوقی اظهار داشت: غنی سازی بهینه اوقات فراغت یک شاخص مناسب برای ارتقای سلامت جسمی و روانی و استحکام ساختار تربیتی جامعه است.



وی تاکید کرد: بهره برداری شایسته از اوقات فراغت، جامعه را به سوی سازندگی اخلاقی، شکوفایی استعدادها، خلاقیت و توسعه فکری رهنمون می کند.



فوقی تصریح کرد: اوقات فراغت فرصتی مغتنم به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای جذب حداکثری جوانان و نوجوانان به برنامه های کانون های فرهنگی مساجد بوده که این امر با برنامه ریزی جامع و دقیق، استفاده از تمام ظرفیت ها، تنوع بخشی به فعالیت ها و برنامه ها و اهتمام نسبت به اجرای فعالیت های شادی آفرین و نشاط آور در پرتو آموزه های دینی محقق می شود.



این مسئول اظهار داشت: بر این اساس برنامه ها و فعالیت های ارائه شده باید به گونه ای باشد که افراد با میل، انگیزه و اشتیاق درونی خود در یکی از محورهای مرتبط با فعالیت های تابستانی کانون ها شرکت نمایند و نتیجه این ارتباط، افزایش معلومات دینی و فرهنگی است.



وی اضافه کرد: بهره گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند شخصیت های فرهنگی استان در قالب ستاد اوقات فراغت می تواند در این راستا نقش بسزایی ایفا کند.



فوقی، انسجام و ساماندهی فعالیت ها و برنامه های اوقات فراغت، هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در برنامه ها و فعالیت ها، شناسایی ظرفیت های کانون ها و ارتقاء سطح توانمندی آنها، فراهم آوردن زمینه جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به مساجد را از اهداف طرح اوقات فراغت کانون های فرهنگی و هنری مساجد برشمرد.



وی توجه جدی به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در برنامه ریزی های اوقات فراغت و ترویج و ارتقای سطح معلومات و دانش دینی مخاطبین در موضوعات قرآنی، اعتقادی، اخلاقی و اهتمام مضاعف به بزرگداشت مناسبت های مذهبی و مقارن با ایام اوقات فراغت به ویژه ماه های با برکت شعبان، رمضان و شوال را از جمله وظایف این طرح بیان کرد.



مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران، عنوان کرد: اوقات فراغت در قالب طرح آسمانی های چهار در سال گذشته با چهار هزار و 777 کلاس، 40 هزار و 589 هنرجو که 26 هزار و 426 نفر از آنها برادران و مابقی از خواهران بودند در کانون های فرهنگی و هنری مساجد 16 شهر مازندران اجرا شد.



فوقی ادامه داد: در طرح اوقات فراغت سال گذشته 244 اردو که 189 اردوی درون استانی و مابقی برون استانی برگزار شد که 22 هزار و 374 نفر در این اردوها شرکت کردند.



وی، برگزاری کلاس های قرآن، احکام، رایانه، آموزش نظامی، مداحی و تواشیح، وبلاگ نویسی، برق ساختمان و خوشنویسی، ریاضی، زبان انگلیسی، ورزشی، هویه کاری، سنگ دوزی را از جمله برنامه های اوقات فراغت در قالب طرح آسمانی های 4 در سال گذشته عنوان کرد.