اولویتهای انتظامی هرمزگان اعلام شد/چهار طرح جامع برای مقابله با جرائم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی آخوندی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن فیروزه نیروی انتظامی هرمزگان برگزار شد، در تشریح برنامه های نیروی انتظامی هرمزگان در سال 91 اظهار داشت: نیروی انتظامی نقش تعیین کننده ای در حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی دارد از این رو و با توجه به موقعیت استان هرمزگان طرحهای جامعی در حوزه های مختلف طراحی و تدوین شده است.

طرح جامع مبارزه با کالای قاچاق، کالای ممنوعه و سوخت

سردار آخوندی عنوان کرد: طرح جامع مبارزه با کالای قاچاق، کالای ممنوعه و سوخت در استان طراحی شده است که در این راستا مبادی ورودی مجاز از جمله گمرکات و غیر مجاز به صورت کاملا دقیق کنترل و مورد مراقبت قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تشدید کنترلها از مبادی رسمی مانند گمرکات استان، اضافه کرد: شناسایی مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی قاچاق کالا به کشور در مرزهای آبی استان نقش موثری را در حمایت از تولید ملی ایفا کنیم. لذا در اجرای صحیح این طرح نقش دستگاههای اجرایی و هماهنگی با نیروی انتظامی انکار ناپذیر است، امیدواریم دستگاه ها و ادارات کمک رسان خوبی برای دستگاه انتظامی استان باشند.

طرح جامع ارتقا امنیت اجتماعی

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان همچنین از تدوین طرح ارتقا امنیت اجتماعی و اجرای آن در سال 91 خبر داد و افزود: هدف اصلی نیروی انتظامی در اجرای این طرح مبارزه قاطع با مجرمین و برهم زنندگان امنیت اجتماعی و نا امن کردن نقاط جرم خیز برای افراد سودجو است.

وی عنوان کرد: پاکسازی مناطق جرم خیز، مبارزه با ورود و توزیع مشروبات الکلی در استان، برخورد با مرتکبین تخلفات راهنمایی و رانندگی درون شهری و برون شهری از جمله اهداف نیروی انتظامی است.

طرح جامع و فراگیر مبارزه با مواد مخدر؛ قاچاقچیان کلان و خرده فروشان

سردار آخوندی از اجرای طرح جامع و فراگیر مبارزه با مواد مخدر در استان خبر داد و اضافه کرد: در این طرح سه محور اصلی "ترانزیت"، "جابه جاکنندگان مواد" و "معتادان پرخطر و خرده فروش" مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اظهار اینکه در 45 روز اول سال 91 بیش از 11 تن و 500 کیلو انواع مواد مخدر کشف شده است، تصریح کرد: نظارت و کنترل مرزهای آبی و خشکی به خصوص در شرق استان تشدید خواهد شد و سعی می کنیم با شناسایی و کارهای اطلاعاتی مرزهای آبی و خشکی ورود مواد مخدر را ببندیم.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان با اشاره به جمع آوری معتادان کارتن خواب در شهر بندرعباس، افزود: یکی از دغدغه ها و خواسته های مردم جمع آوری معتادان پر خطر و کارتن خواب است که در سال جاری 455 معتاد دستگیر و جمع آوری شده اند.

دستگیری خانوادگی اتباع بیگانه

سردار آخوندی با اعلام اجرای طرح جامع جمع آوری و طرد اتباع بیگانه در استان از سال گذشته گفت: انسداد و شناسایی مسیرهای ورودی اتباع بیگانه در دستور جدی نیروی انتظامی هرمزگان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در سال جاری سعی خواهیم کرد طرد اتباع بیگانه را به صورت خانوادگی انجام دهیم، زیرا زمانیکه اتباع بیگانه غیر مجاز را از کشور طرد می کنیم به دلیل حضور خانواده وی در استان مجددا از مسیرهای غیرقانونی وارد استان می شود.