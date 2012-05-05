هشتمین مرکز فن آموزی کشور در استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر شنبه در مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرحهای آموزش و پرورش، افزود: افتتاح پارک فن آموز از مصوبات دور دوم سفر و خانه معلم و استخر شنای فرهنگیان از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان است.

وی ادامه داد: احداث شش خانه معلم در سراسر استان بود که اولین خانه معلم امروز کلنگ زنی می شود و 7 استخر شنای فرهنگیان نیز دیگر در شهرستانهای استان در آینده نزدیک احداث خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، زیربنای خانه معلم را 800 مترمربع و در چهار طبقه همکف، طبقه اول و دوم و زیرزمین یاد کرد و گفت: مساحت این ساختمان سه هزار و 200 متر مربع است.

نظری تاکید کرد: اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه یک میلیارد تومان است.

وی زیربنای استخر شنای فرهنگیان را هزار متر مربع یاد کرد و افزود: این استخر دارای کاربری جکوزی، سونا و شنا است.

مدیرکل آموزش و پرورش زنجان در ادامه به مرکز پارک فن آموز اشاره کرد و گفت: این مرکز علمی و فرهنگی است و در توسعه استعدادهای علمی دانش آموزان بسیار موثر خواهد بود.

نظری یادآور شد: این مرکز گامی برای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری و همگانی کردن علوم پایه است.

وی افزود: آموزش فیزیک در فضای غیر رسمی و متفاوت است بنابراین این مرکز آموزش غیر رسمی علم و فناوری همراه با تفریح و شادی را به همراه دارد.