7741 یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) استان کرمانشاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بوجار پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر بیش از هفت هزار و 741 یتیم تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه افزود: از این تعداد هفت هزار و 603 یتیم توسط 13 هزار و 403 حامی نیکوکار از لحاظ مادی و معنوی حمایت می شوند.

بوجار گفت: خوشبختانه حامیان ایتام در استان کرمانشاه کمک های خوبی به این قشر دارند و تا کنون موفق شده ایم که بیش از صد میلیون و 870 هزار تومان از این افراد خیر برای کمک به ایتام تحت پوشش کمیته امداد جمع آوری کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه افزود: البته این مقدار کمک حامیان ایتام به صورت غیرنقدی بوده است و در بخش کمکهای نقدی، از حامیان ایتام در کرمانشاه در حدود 2.5 میلیارد تومان کمک جمع آوری شده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در استان کرمانشاه به طور متوسط هر یتیم دارای دو حامی است و امیدواریم که این رقم در سالهای آینده به هر یتیم، سه حامی برسد.

بوجار در پایان گفت: امیدواریم که افراد خیر و نوع دوستی استان کرمانشاه نسب به سالهای گذشته توجه بیشتری به نیازمندان و تنگدستان جامعه داشته باشند.